快訊

登記打疫苗六成要莫德納 指揮中心：AZ有增加13萬人

【7/12確診地圖】本土+23 疫情趨緩 陳時中：連三周Rt小於1

東奧／挺中華代表團 中華奧會推貼圖、線上遊戲

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華奧會推出線上遊戲，號召全民一起成為中華隊最佳後盾。圖／中華奧會提供
中華奧會推出線上遊戲，號召全民一起成為中華隊最佳後盾。圖／中華奧會提供

東京奧運中華代表團線上授旗典禮今天早上落幕，中華奧會同天宣布，近日將推出「一起成為中華隊－揪神RUN台灣」線上遊戲與LINE貼圖，邀請全台民眾透過各種方式「一起成為中華隊」。

中華奧會以「Olympic Day」系列活動推展奧林匹克精神，思考如何在疫情期間號召大眾一起動起來、維繫身心靈健康，並為中華隊團結打氣，結合多種數位操作，期望全民共感，齊心為代表團應援的LINE官方帳號以及線上遊戲應運而生，盼透過數位活動，期待即使疫情期間，民眾仍能團結力量，成為中華奧運代表團最強的應援後盾。

「一起成為中華隊－揪神RUN台灣」線上遊戲，將聯合「最LOCAL中華隊－全台眾神」，在疫情期間保庇大家，運動與闖關之餘還能為中華隊應援加油；遊戲中結合中華代表團與我國在地特色，更有許多小關卡邀請全民動一動，並透過闖關內容了解更多運動常識，藉由數位化、年輕化的線上遊戲推出，讓民眾了解奧林匹克精神。

本屆中華奧運代表團取得東京奧運資格門票是歷屆最多的66張，其中包括舉重「女神」郭婞淳、羽球「世界球后」戴資穎和桌球混雙世界排名第一的組合鄭怡靜／林昀儒等，表現值得期待；中華奧會為代表團加油，還推出中華隊「Q版」角色貼圖，期望全民廣傳，在奧運期間讓中華奧運代表團聲勢滾滾。

中華隊 林昀儒 郭婞淳

延伸閱讀

東京奧運代表團授旗 戴資穎、李智凱領軍拚佳績

溫網／20冠後「相信自己最強」 約克維奇對東奧仍舉棋不定

蔡總統開箱東奧國手裝備 防疫物資帶好帶滿

籃球／魯比歐領軍西班牙 東奧熱身賽雙殺法國

相關新聞

歐國盃／PK大戰英格蘭3球員未踢進 網上湧入歧視留言

英格蘭國家隊在2020歐洲國家盃決賽中輸給義大利後，英國足總（The Football Association）發表聲明譴責...

東奧／挺中華代表團 中華奧會推貼圖、線上遊戲

東京奧運中華代表團線上授旗典禮今天早上落幕，中華奧會同天宣布，近日將推出「一起成為中華隊－揪神RUN台灣」線上遊戲與LI...

歐國盃／讓英格蘭第7次輸在PK 義大利門將獲頒最佳球員

英格蘭今天在歐國盃決賽PK大戰2比3落敗，國際大賽第7次輸在PK，而讓他們痛苦吞敗的關鍵人物、義大利門將多納魯馬表現有目...

歐國盃／義大利歐國盃封王 全國由南到北陷入瘋狂

義大利今天擊敗英格蘭贏得2020歐洲國家盃（Euro 2020）冠軍之後，總教練曼西尼（Roberto Mancini）...

歐國盃／義大利抱走冠軍 從總統到社群網路都瘋狂

義大利昨晚踢走英國奪得歐洲國家盃冠軍，讓義大利舉國瘋狂，不僅義大利總統親臨球場歡呼加油，社群網路也把立功球員畫成聖人像

歐國盃／英格蘭PK輸義大利飲恨 凱恩：世上最糟感受

英國警方今天表示，他們在維持2020歐洲國家盃（Euro 2020）足球賽冠軍戰秩序時逮捕45人，球迷當時在溫布利球場附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。