東奧／挺中華代表團 中華奧會推貼圖、線上遊戲

東京奧運中華代表團線上授旗典禮今天早上落幕，中華奧會同天宣布，近日將推出「一起成為中華隊－揪神RUN台灣」線上遊戲與LINE貼圖，邀請全台民眾透過各種方式「一起成為中華隊」。

中華奧會以「Olympic Day」系列活動推展奧林匹克精神，思考如何在疫情期間號召大眾一起動起來、維繫身心靈健康，並為中華隊團結打氣，結合多種數位操作，期望全民共感，齊心為代表團應援的LINE官方帳號以及線上遊戲應運而生，盼透過數位活動，期待即使疫情期間，民眾仍能團結力量，成為中華奧運代表團最強的應援後盾。

「一起成為中華隊－揪神RUN台灣」線上遊戲，將聯合「最LOCAL中華隊－全台眾神」，在疫情期間保庇大家，運動與闖關之餘還能為中華隊應援加油；遊戲中結合中華代表團與我國在地特色，更有許多小關卡邀請全民動一動，並透過闖關內容了解更多運動常識，藉由數位化、年輕化的線上遊戲推出，讓民眾了解奧林匹克精神。

本屆中華奧運代表團取得東京奧運資格門票是歷屆最多的66張，其中包括舉重「女神」郭婞淳、羽球「世界球后」戴資穎和桌球混雙世界排名第一的組合鄭怡靜／林昀儒等，表現值得期待；中華奧會為代表團加油，還推出中華隊「Q版」角色貼圖，期望全民廣傳，在奧運期間讓中華奧運代表團聲勢滾滾。