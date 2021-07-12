歐國盃／讓英格蘭第7次輸在PK 義大利門將獲頒最佳球員

英格蘭今天在歐國盃決賽PK大戰2比3落敗，國際大賽第7次輸在PK，而讓他們痛苦吞敗的關鍵人物、義大利門將多納魯馬表現有目共睹，獲頒本屆歐國盃最佳球員。

他是第一位贏得歐國盃最佳球員的守門員。

加上今天的冠軍賽，英格蘭在國際大賽已7次輸掉PK大戰，過去6次分別是1990年世界盃準決賽3比4敗給德國；1996年歐國盃準決賽5比6輸給德國；1998年世界盃16強3比4敗給阿根廷；2004年歐國盃8強5比6輸給葡萄牙，2006年世界盃八強1比3敗給葡萄牙；2012年歐國盃8強2比4不敵義大利。

而今天的英格蘭，是敗在義大利門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）鐵掌之下。多納魯馬除了今天撲下兩球，整屆歐國盃表現也十分優異，賽後獲頒歐國盃最佳球員。

多納魯馬告訴義大利國家電視台（RAI）：「我們真的太棒了，我們一丁點都沒有放棄，你們都知道我們一開始怎樣。真的太不可思議了，我們是一支超棒的球隊，我們實至名歸。」

雙方歷經延長賽仍1比1平手之後，進入PK決勝，後踢的英格蘭前兩球都進網，但第3、4求分別中柱及被撲出，義大雖然第2、5球也被撲下，不過英格蘭第5球再度不進，義大利以3比2驚險獲勝。

義大利在PK大戰擊退英格蘭，門將多納魯馬被隊友包圍慶祝。 路透