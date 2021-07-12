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歐國盃／義大利歐國盃封王 全國由南到北陷入瘋狂

中央社 / 倫敦11日綜合外電報導
義大利二度稱霸歐國盃，上一回已經是1968年的事。 路透
義大利二度稱霸歐國盃，上一回已經是1968年的事。 路透

義大利今天擊敗英格蘭贏得2020歐洲國家盃（Euro 2020）冠軍之後，總教練曼西尼（Roberto Mancini）盛讚球隊表現，全國則是由南到北都陷入瘋狂。

這場決戰在英國倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）舉行，兩隊歷經延長賽平手後進入PK大戰，最後義大利以3比2險勝英格蘭。

賽後曼西尼告訴義大利國家電視台體育頻道（RAISport）：「我們做得很好，我們先被進了一球，一路掙扎，但之後我們主導球賽。」

「這些小夥子太棒了，我不知道還能說什麼，這對大家還有所有球迷都很重要。」

消息傳回義大利，民眾蜂擁走上街頭和各地廣場，各地放起煙火，處處都可聽到慶祝的音樂聲。

在羅馬地標人民廣場（Piazza del Popolo）慶祝的球迷說：「太驚人了，太意想不到了，這是最棒的情況，真的太棒了，我們贏得了決賽。」

義大利人稱讚曼西尼率領國家走出2018年無緣世界盃（World Cup）會內賽的陰霾，勇奪1968年以來義大利首座歐國盃冠軍。

連總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）也發表聲明說：「非常感謝曼西尼與我們的球員，他們很棒地代表了義大利，為體壇帶來榮耀。」

門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）在PK大戰救下最後一顆球之後，義大利從北到南爆出歡呼聲，曼西尼的故鄉哲錫（Jesi）更是瘋狂，一名球迷揮舞國旗對記者說，「這對義大利很重要，對我們更是如此」。

這是義大利2006年世界盃封王之後，第一座國際大賽冠軍。

在疫情慘重導致經濟嚴重衰退的義大利，今天的勝利更讓人滿懷希望。路透社報導，一名25歲球迷說：「這就像是身處一場你不想醒來的夢，義大利已從疫情的夢魘中醒來。」

義大利球迷上街狂歡，慶祝久違的國際大賽冠軍。 法新社
義大利球迷上街狂歡，慶祝久違的國際大賽冠軍。 法新社

歐洲國家盃 歐國盃

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