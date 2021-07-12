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歐國盃／義大利抱走冠軍 從總統到社群網路都瘋狂

中央社 / 羅馬12日專電
義大利總統馬達雷拉（左2）親自出席歐國盃觀賽。 法新社
義大利總統馬達雷拉（左2）親自出席歐國盃觀賽。 法新社

義大利昨晚踢走英國奪得歐洲國家盃冠軍，讓義大利舉國瘋狂，不僅義大利總統親臨球場歡呼加油，社群網路也把立功球員畫成聖人像。

歐洲太空總署知名義大利籍太空人帕米塔諾（Luca Parmitano）則因貼文稱讚英國進球漂亮，意外成為圍剿對象，遭到網友狠嗆「下次任務把你留在太空」。

義大利昨天從北到南各大城市都施放煙火，民眾衝到廣場狂歡慶祝，馬路上喇叭聲不絕。不過在昨晚比賽剛開場兩分鐘時英國率先踢進一分，讓義大利球迷情緒一度緊繃，社群網站瀰漫團結仇英氣氛。

媒體「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，義大利太空人帕米塔諾在社群網路推特（Twitter）稱讚英國得分是「美妙的射門！」立刻遭到網友轉發砲轟。帕米塔諾是在2019年登陸月球50週年時獲選派往國際太空站的三位太空人之一，也常擔任太空烤餅乾等科學實驗影片主角，擁有大量社群粉絲。

有網友留言譏諷「是被盜帳號了嗎？」還有網友叫他醒醒，「沒發現剛剛進球的是英國嗎？」最狠的網友則直接嗆聲，再繼續這樣，下次出任務就要把他留在太空。

面對網友砲聲隆隆，帕米塔諾趕緊發文更正，他強調自己當然支持義大利隊，但必須保持運動家精神，為對手的精彩表現喝采，但是多數義大利網友並不埋單，他們認為真正足球精神是效忠自己支持的隊伍「至死不渝」。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）親自出席觀賽，則獲得義大利球迷壓倒性好評，球迷稱讚馬達雷拉是「最有格調的總統」，代替很多無法親臨英國觀賽的義大利球迷出席，在英國主場鼓舞了義大利隊的士氣，網友在社群網路刷了一長串「謝謝總統」表達對馬達雷拉的支持。

義大利球迷欣喜若狂。 法新社
義大利球迷欣喜若狂。 法新社

歐洲國家盃 歐國盃 義大利

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