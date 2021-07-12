歐國盃／英格蘭PK輸義大利飲恨 凱恩：世上最糟感受

英國警方今天表示，他們在維持2020歐洲國家盃（Euro 2020）足球賽冠軍戰秩序時逮捕45人，球迷當時在溫布利球場附近與彼此和警察爆發肢體衝突。

英格蘭今天在90分鐘正規賽與30分鐘延長賽後以1比1平手，最後在PK大戰2比3敗給義大利，無緣冠軍，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）形容是「世上最糟感受」。

路透社報導，英國倫敦都會區警察局（MPS）在推特（Twitter）上除了宣布已逮捕45人，還說「一些警察仍在值勤，協助球迷離開溫布利球場（Wembley Stadium）或倫敦市中心。我們在現場維護大家的安全」。

根據「倫敦標準晚報」（London Evening Standard）網站消息，球迷賽前在球場外打架，並與警方和工作人員爆發肢體衝突，大批沒票的人硬闖球場。網路上影片顯示球迷衝破防撞護欄。

至於場內賽況，英格蘭和義大利在正規賽與延長賽後仍以1比1不分上下，雙方進行PK大戰，英格蘭的凱恩和馬奎爾（Harry Maguire）是唯二射門破網的球員。

拉許福特（Marcus Rashford）、桑丘（Jadon Sancho）和沙卡（Bukayo Saka）都沒踢中，使得英格蘭錯失機會，無緣贏得自1966年世界盃（World Cup）以來首座大賽冠軍。義大利在PK大戰以3比2驚險勝出，繼1968年之後再捧一座歐國盃金盃。

英格蘭隊長凱恩告訴英國獨立電視台（ITV）：「PK輸球是世上最糟糕的感受。」

「任何人都可能沒踢中。PK大戰就是這樣。我們經歷了這一遭。全隊盡了一切努力，可惜今晚勝利不屬於我們。」

不過凱恩堅稱，英格蘭會從痛苦的敗仗中東山再起。

他說：「我們一起贏一起輸，我們會從中學習成長。全隊都將有所成長，這會讓我們在明年世界盃更有動力。」