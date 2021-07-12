歐國盃／PK大戰氣走英格蘭 義大利奪隊史第2座冠軍

英格蘭與義大利今天在2020歐洲國家盃冠軍戰交手，雙方90分鐘正規賽與30分鐘延長賽後仍以1比1不分上下，最後義大利經PK大戰驚險勝出，繼1968年之後再捧一座歐國盃金盃。

這場終極決戰在可容納9萬多人的倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）舉行，現場約6萬7000人湧入，除了英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特（Kate）親臨觀戰，「足球金童」貝克漢（David Beckham）、唯一在世界盃冠軍賽中上演帽子戲法（進3球）的赫斯特（Geoff Hurst）爵士、一代名模凱特摩絲（Kate Moss）與好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）等名流也現身場邊。

上半場才進入到第2分鐘，「三獅軍團」英格蘭在「藍衫軍」義大利開角球後發動反快攻，後衛蕭奧（Luke Shaw）左路接獲隊友特里皮爾（Kieran Trippier）一記吊傳，球一落地反彈隨即左腳勁射，攻進他在國際賽的第一球，義大利措手不及，現場英國球迷陷入瘋狂狀態。

蕭奧在開賽1分57秒即破網，創下歐國盃決賽史上最快的入球，先前的紀錄是1964年西班牙中場佩雷達（Chus Pereda）在開賽5分17秒進球。

藍衫軍一直缺乏有效反擊，直到第35分鐘齊沙（Federico Chiesa）擺脫防守糾纏左腳起射，球只偏右側門柱1碼，浪費掉上半場最佳的反攻契機。

下半場義大利加強進攻，一次自由球和門前左側射門均功虧一簣，齊沙在62分鐘起腳也被英格蘭門將皮克福（Jordan Pickford）擋下，但積極反攻的努力得到回報，後衛波努奇（Leonardo Bonucci）於第67分鐘在門前用左腳將彈柱球踢入，將比數扳成1比1。

這一球讓34歲又71天的波努奇成為歐國盃冠軍戰史上最老的進球選手。

儘管義大利在下半場表現較優，但在平手後也無力再建功，90分鐘踢完兩隊1比1平分秋色，必須加時續戰。經過30分鐘延長賽，雙方依舊無所獲，只能各派5人以PK大戰一決高下。

後踢的英格蘭前兩球都進網，但第3、4求分別中柱及被撲出，義大雖然第2、5球也被撲下，不過英格蘭第5球再度不進，義大利以3比2驚險獲勝，繼1968年之後再度封王。

義大利在4強賽與「無敵艦隊」西班牙之役，也是經過令人屏息的PK大戰氣走對手。