歐國盃／義大利後來居上 PK大戰3：2擊敗英格蘭奪冠

歐洲國家盃於台北時間凌晨進行英格蘭與義大利冠軍爭奪戰，英格蘭雖開賽117秒就踢進第一球，創下歐國盃史上決賽最快進球紀錄，但陷入落後局面的義大利，在下半場67分鐘踢球入網，追平比數，最終兩隊一直進入延長賽都未能進球，上演PK大戰，義大利在這場生死決鬥以3：2獲勝，贏得隊史第二冠。

這場在溫布里球場進行的決賽萬眾矚目，比賽第2分鐘，英格蘭隊打出反擊，後點跟進的盧克．蕭於小禁區前小角度推射破門。進球發生於開場117秒，這是歐國盃歷史上的決賽最快進球！同時，這也是蕭個人在三獅軍團首度進球。

落後的義大利，直到比賽第67分鐘，藉由角球進攻，博努奇門線前補射破門1-1扳平，他以34歲創下歐國盃決賽最老紀錄，也挽救義大利生機。

最終PK大戰，後攻的英格蘭後三點未能踢進下，義大利掌握最後第一、三、四點進球獲勝。