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歐國盃／威廉王子鼓舞士氣 要英格蘭隊帶回冠軍
2020歐洲國家盃足球賽今晚將由英格蘭與義大利在倫敦爭冠，英國威廉王子今天祝福英格蘭隊好運。這是英格蘭隊自1966年奪下世界盃足球賽冠軍以來，最備受期待的足球賽決賽。
身為英格蘭足球總會主席的威廉王子在推特發布影片。英國女王伊麗莎白二世和英國首相強生（Boris Johnson）先前也替球隊加油。
威廉王子在影片中說：「所謂的團隊效率就是每一名隊員各盡其職。」
他表示：「我要祝你們好運。你們呈現出英格蘭最好的一面，我們都是你們的後盾，全國上下都支持你們，所以把它（冠軍）帶回家。」
英格蘭隊先前只有一次闖進大賽決賽，對手義大利隊卻已經是第10度闖進大賽決賽。不過，在倫敦開踢的決賽球場將擠滿6萬名替英格蘭隊熱烈加油的地主國球迷。
同屬於聯合王國的蘇格蘭和威爾斯隊已遭淘汰，北愛爾蘭則是根本沒踢進會內賽。
BRING IT HOME: Prince William wishes the England soccer team the "best of luck" ahead of tonight's Euro 2020 final against Italy. https://t.co/1IGitFOu6c pic.twitter.com/cAVORAWMo7— ABC News (@ABC) July 11, 2021
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