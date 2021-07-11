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歐國盃／威廉王子鼓舞士氣 要英格蘭隊帶回冠軍

中央社 / 倫敦11日綜合外電報導
威廉王子祝福英格蘭奪冠。 路透
威廉王子祝福英格蘭奪冠。 路透

2020歐洲國家盃足球賽今晚將由英格蘭與義大利在倫敦爭冠，英國威廉王子今天祝福英格蘭隊好運。這是英格蘭隊自1966年奪下世界盃足球賽冠軍以來，最備受期待的足球賽決賽。

身為英格蘭足球總會主席的威廉王子在推特發布影片。英國女王伊麗莎白二世和英國首相強生（Boris Johnson）先前也替球隊加油。

威廉王子在影片中說：「所謂的團隊效率就是每一名隊員各盡其職。」

他表示：「我要祝你們好運。你們呈現出英格蘭最好的一面，我們都是你們的後盾，全國上下都支持你們，所以把它（冠軍）帶回家。」

英格蘭隊先前只有一次闖進大賽決賽，對手義大利隊卻已經是第10度闖進大賽決賽。不過，在倫敦開踢的決賽球場將擠滿6萬名替英格蘭隊熱烈加油的地主國球迷。

同屬於聯合王國的蘇格蘭和威爾斯隊已遭淘汰，北愛爾蘭則是根本沒踢進會內賽。

歐洲國家盃

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