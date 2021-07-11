快訊

上海復星宣布：向台積電、鴻海簽協議 銷售1000萬劑疫苗

連3天搭捷運！北市確診者足跡曝光 曾在忠孝復興站轉乘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐國盃／決賽觀戰熱烈 群聚恐令疫情升溫

中央社 / 倫敦11日綜合外電報導
倫敦街頭已有英格蘭球迷聚集。 路透
倫敦街頭已有英格蘭球迷聚集。 路透

2020歐洲國家盃足球賽今晚（台北時間12日凌晨3時）將由英格蘭與義大利在倫敦爭冠，英國當局警告民眾不要群聚，憂心在全世界各地肆虐的Delta變異株會讓疫情升溫。

最先在印度發現的Delta變異株迫使許多國家下令重新封城，同時加緊速度施打疫苗，希望經濟恢復常軌。

2020年歐國盃（Euro 2020）因為疫情一度延期，決賽今天將由英格蘭和義大利在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）對決，將有6萬5000名球迷到場觀賽，是疫情爆發以來，英國足球場最大的觀賽規模。

英國當局尤其關切英格蘭各地球迷區和酒吧將會擠滿人群，觀看英格蘭隊在超過半世紀以來首次踢進的歐國盃大賽決賽。

倫敦都會區警察局副局長泰勒（Laurence Taylor）昨天呼籲民眾保持社交距離，他表示：「倫敦依舊有公共衛生危機。」

英國首相強生（Boris Johnson）先前暗示想在19日全面解封，但英國的確診率卻在Delta變異株肆虐下節節攀升。

強生政府認為，由於英國有超過85%成人已經接種至少第一劑疫苗，感染和住院及死亡率已經不再相關。

不過，許多科學家對於完全解禁依舊感到不妥，包括解除社交距離，以及搭乘大眾運輸工具和在室內不再必須依法配戴口罩。

公衛專家憂心在Delta變異株影響下，歐國盃賽事恐怕已經成為超級傳播者，尤其是在英國和俄羅斯。

丹麥、芬蘭和蘇格蘭都已經傳出球迷前往歐國盃賽事後染疫。

歐國盃 歐洲國家盃

延伸閱讀

歐國盃／對決義大利 英格蘭隊準備締造歷史

拖累經濟復甦最大風險 G20直指Delta變異株

90歲老婦同時染上兩種變異株 就醫5天後病逝

歐國盃／英格蘭vs義大利爭冠 決賽戰前盤點

相關新聞

足球／終結大賽冠軍荒！梅西率阿根廷奪美洲盃

第10度穿著阿根廷戰袍迎接的國際大賽，足球名將梅西（Lionel Messi）終於終結冠軍荒，他率阿根廷在美洲盃決賽以1...

美洲盃／煤炭童工成燙口麵條 迪馬利亞關鍵吊射抱回冠軍

幫助阿根廷踢出致勝一分、奪下美州盃足球賽冠軍的迪馬利亞，曾是揀煤炭的童工，削瘦身形為他贏得「麵條」暱稱。總是讓對手很「燙...

歐國盃／決賽觀戰熱烈 群聚恐令疫情升溫

2020歐洲國家盃足球賽今晚（台北時間12日凌晨3時）將由英格蘭與義大利在倫敦爭冠，英國當局警告民眾不要群聚，憂心在全世...

美洲盃／終結28年冠軍荒 梅西：上帝為我保留這一刻

當裁判響起哨聲的那一刻，足球球星梅西（Lionel Messi）跪在草地上、雙手掩面，這次終於不是悲情的淚水，帶領阿根廷...

疫情攪局決賽停辦 水里女足連霸國小世界盃夢碎

南投縣水里國小女足隊去年勇奪第一屆國小足球世界盃女子組冠軍，今年隊員戰力更上一層樓，很有機會二連霸，可惜新冠肺炎疫情攪局...

歐國盃／對決義大利 英格蘭隊準備締造歷史

歐國盃足球賽（Euro 2020）台北時間12日凌晨3時將由英格蘭與義大利於倫敦爭冠，英格蘭準備睽違55年後再次抱回大賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。