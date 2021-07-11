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美洲盃／煤炭童工成燙口麵條 迪馬利亞關鍵吊射抱回冠軍

中央社 / 布宜諾斯艾利斯11日專電
阿根廷隊迪馬利亞踢進唯一進球。 路透
阿根廷隊迪馬利亞踢進唯一進球。 路透

幫助阿根廷踢出致勝一分、奪下美州盃足球賽冠軍的迪馬利亞，曾是揀煤炭的童工，削瘦身形為他贏得「麵條」暱稱。總是讓對手很「燙口」的迪馬利亞擅長助攻，是隊友眼中的定心丸，永遠停不下來的足球天使

阿根廷國家隊背號11號的迪馬利亞與梅西連線，實現奪冠夢。這次美洲盃賽事得分節奏充分凸顯迪馬利亞的特點：左腳射門及快速進攻，讓人回想起他2008年在北京奧運決賽中精采的進攻得分。

迪馬利亞出身貧寒，從小體會刻苦生活。童年時協助家人一同在煤炭場工作，跟姊姊一起將煤炭分裝成袋，賺取生活費；小時候唯一擁有的一雙足球鞋被當他當做寶，媽媽狄亞納(Diana)常常得用強力膠幫他修補足球鞋，甚至騎著腳踏車每次往返9公里，為的是讓迪馬利亞能在俱樂部踢球，延續爸爸米格爾(Miguel)成為阿根廷甲級足球員的未竟夢想。

迪馬利亞(Angel Di Maria)從小有過動狀況，3歲時，醫生建議他的父母讓他加入足球俱樂部，改善過動狀況。猶如「阿甘正傳」中阿甘跑出一片天，迪馬利亞踢出他的世界，從此與足球繫上不解之緣。

在足球場上，大家都稱為他「足球天使」，常常幫助球隊在賽事危急時給予一絲希望；過往幾年他總是替隊友實現決定性助攻，在球隊中扮演隱藏的主角。

從小到大纖細的身材是迪馬利亞給人的第一印象。2007年在加拿大舉行的國際足總U-20世界盃時，迪馬利亞更削瘦，隊友因此暱稱他「麵條」，麵條暱稱開始在各大賽事時出現，但是這麵條並不是易碎的生麵條，反而常讓對手嘗到心痛失敗的滋味。

這13年來到今年美洲盃為止，迪馬利亞足球生涯中已累積26座冠軍紀錄，在阿根廷籍球員中為排名第五，第一名則是老搭檔梅西(Messi Lionel)。

迪馬利亞這些年旅歐期間待過本菲卡、皇馬、巴黎聖日爾曼球隊，加上多場阿根廷國家隊世界盃經驗，他發揮驚人的中場或邊鋒角色，助攻傳球及經典左腳射門是他的標誌，成為隊上的靈魂核心。

在2014年世界盃決賽受傷的那一刻，迪馬利亞曾向媒體承認那是他一生中最低潮的時刻，他想繼續在場上比賽卻受限簽屬球團的壓力，後來阿根廷輸掉比賽，他只能承受媒體指責，這次受傷也迫使他必須尋求心理醫生治療。

足球之神馬拉度納曾經給迪馬利亞這樣的評價：「迪馬利亞是一個了不起的足球員，他不斷面隊挑戰，一天比一天突破成長。」這也說明了迪馬利亞每次換隊轉約金都顯著提升，以及今日突破歷史困境、為阿根廷贏得美洲盃冠軍的表現。

值得一提的是，迪馬利亞還有一個特殊的習慣，他在每次進球後，都會對著場外，在自己胸口比著愛心的姿勢。他接受Ole雜誌採訪時解釋，這習慣是在里斯本踢球開始的，這是為了紀念與妻子開始同居的日子和表達對於太太及家人的全力支持：在女兒出生後，他的招牌手勢添加親吻手指動作，凸顯家人是他充電休息的避風港。

迪馬利亞的太太荷黑莉娜(Jorgelina) 說到，迪馬利亞最在意的是贏球和傳球，若球賽踢得不好，他仍會努力到最後一刻。

美洲盃冠軍不會是迪馬里亞的終點，這位被球迷和隊友稱為「永遠停不下來的天使」曾說過，「大家常鼓勵我，說我怎麼停不下來，這讓我倍受鼓舞，繼續我的風格」。他還記得有門將曾開玩笑對他說：「你能不能停下來不要跑了？」他篤定回答對方說：「這就是我的風格」。

美洲盃 天使 梅西

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