美洲盃／終結28年冠軍荒 梅西：上帝為我保留這一刻

當裁判響起哨聲的那一刻，足球球星梅西（Lionel Messi）跪在草地上、雙手掩面，這次終於不是悲情的淚水，帶領阿根廷隊以1：0在美洲盃擊敗巴西隊奪冠，讓他激動地說：「感謝上帝，為我保留這一時刻。」

前面帶領阿根廷隊5次美洲盃、4次世界盃都未奪冠，梅西終於在第10次的國際大賽中舉起金盃，他說：「太瘋狂了，感覺難以言喻，我知道這終究會發生，許多次我都曾經夢見過這樣的場景。」

終結阿根廷28年冠軍荒，梅西賽後第一件事就是跟隊友分享，也向家人打電話報喜，接受採訪時心情都還有些激動，他形容自己終於將「帶領阿根廷奪冠」這根肉中刺給拔下。

梅西說：「我覺得上帝為我保留這一刻，在巴西的土地上擊敗他們奪冠，這要感謝總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni），他一直在為國家隊努力，知道如何組成一支贏球的隊伍，值得敬重。」

斯卡洛尼則說：「如果你知道他（梅西）是在什麼狀態下踢美洲盃，你會更愛他。」透露梅西其實帶傷上陣，「球隊少不了他，即使他這一場狀態不是最好，甚至上一場也是。」

梅西當然不可能缺席，從2006年穿上國家隊戰袍出征世界盃開始，他一共在國際大賽出賽53場，4次在冠軍賽落敗，2016年美洲盃輸球後，更一度想退出國家隊，直到今天才終於拿下這場最重要的勝利。

上半場第22分鐘踢進全場唯一進球的迪馬利亞（Angel Di Maria）更是功臣，梅西說：「我告訴他，今天是他的時刻。」2019年阿根廷雖然在美洲盃準決賽止步，但梅西認為這支球隊有奪冠的能力。