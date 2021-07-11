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疫情攪局決賽停辦 水里女足連霸國小世界盃夢碎

中央社 / 南投縣11日電
教育部體育署109學年度國民小學足球世界盃全國決賽，原訂14至17日在高雄舉辦，但體育署考量疫情影響、決定停辦，讓想挑戰2連霸的南投縣水里國小女足隊小將們難掩失望。 水里國小提供
教育部體育署109學年度國民小學足球世界盃全國決賽，原訂14至17日在高雄舉辦，但體育署考量疫情影響、決定停辦，讓想挑戰2連霸的南投縣水里國小女足隊小將們難掩失望。 水里國小提供

南投縣水里國小女足隊去年勇奪第一屆國小足球世界盃女子組冠軍，今年隊員戰力更上一層樓，很有機會二連霸，可惜新冠肺炎疫情攪局，全國決賽停止舉辦，令小球員們都很難過。

因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，全國疫情警戒第3級延至7月26日，原訂14日到17日在高雄國家體育場舉辦的「教育部體育署109學年度國民小學足球世界盃」全國決賽，體育署考量疫情影響決定停辦，消息公布後，讓許多小球員好失望。

國民小學足球世界盃108學年度首度舉行，是以國小為核心的全國性官方足球賽事，賽事仿照足球世界盃模式，由各縣市先進行地區預賽，經近千場預賽，最後由各縣市男生組、女生組晉級全國複賽，南投縣勁旅水里國小女足隊今年不意外地打入全國賽女生組16強。

水里國小女足隊去年勇奪第一屆國小足球世界盃女子組冠軍，依大會規定，若連績3年蟬聯冠軍，可永久保存金盃，因此，水里國小女足隊卯足全力備戰，就是希望「連莊」冠軍，球隊教師今天透露，球員又練得更強，今年很有希望奪冠，當得知停辦，都覺得很遺憾。

今年畢業升國中的女足隊長全子宇說，得知消息時，還捏一下自己的臉，「想說是不是在做夢，是假的吧」，她一直努力練習，本想以連霸證明自己和球隊實力，如今未能完成國小階段最後賽事，真的很難過，但也不得不接受事實，只能寄望下一屆球員了。

第一屆國小足球世界盃女子組冠軍去年由水里國小拿下後，南投縣長林明溱總決賽當晚立即恭賀，展現對運動的重視，並稱讚「一踢驚人」。對於小球員的失望，林明溱今天說，球員們的努力，大家都看得到，感謝她們為學校、為南投爭光，比賽有無獲獎是其次，一直以來的努力過程，更值得成為典範。

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