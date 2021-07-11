歐國盃／對決義大利 英格蘭隊準備締造歷史

歐國盃足球賽（Euro 2020）台北時間12日凌晨3時將由英格蘭與義大利於倫敦爭冠，英格蘭準備睽違55年後再次抱回大賽冠軍，義大利要阻對方在主場溫布利（Wembley）封王。

英格蘭總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）率領隊打入隊史首次歐國盃決賽，英格蘭隊自1966年世界盃奪冠以來，首次距離冠軍這麼近，令英國舉國歡騰。

除決賽當天能入場的6萬名幸運球迷外，英格蘭地區預料會有數百萬人守在電視機前。比賽在當地時間11日晚間7時開打，為讓球迷賴床，許多學校和企業已經宣布隔天週一延後上班、上課。

在決戰日前夕，英格蘭隊獲得來自英國女王伊麗莎白二世、英國首相強生，甚至是好萊塢巨星湯姆克魯斯的加油打氣。強生還在他的唐寧街辦公室外掛上代表英格蘭的白底紅十字「聖喬治十字旗」。

邵斯蓋特（Gareth Southgate）敦促他的隊員把奔騰的情緒，轉化為奪勝的養分。他說：「收到來自女王、首相給全隊的信真的很棒。這代表隊員和工作人員一路走來獲得認同。」

他說：「我們離開聖喬治公園時獲得熱烈歡迎。所有民眾都出來在路邊列隊，這讓我們理解場外氣氛。」

「隊員需要感受溫暖與支持，這絕對能鼓舞士氣。我們闖進了決賽，我們要贏。現在我們要出戰，把獎盃帶回給大家。」

邵斯蓋特自2016年起執掌英格蘭隊兵符，進入淘汰賽後一路擊敗德國、烏克蘭與丹麥。英格蘭在2018年世界盃4強賽敗給克羅埃西亞，現在唯有擊敗義大利拿下冠軍，能夠彌補遺憾。

英格蘭隊在歐國盃的7場比賽中有6場在溫布利球場開踢，占盡地主國優勢，令部分對手國家質疑歐洲足球總會（UEFA）獨厚英格蘭隊。

先前歐國盃賽事中，蘇格蘭、德國與丹麥國歌在溫布利球場播放時，都被球迷報以噓聲，邵斯蓋特呼籲英格蘭球迷尊重義大利。

他說：「我們理解到，事實上，如果我們在異國比賽，球迷對我們國歌報以噓聲，這大概反而會更激發我們的士氣。我們必須要表現尊重。」

不過，義大利隊隊長奇里尼（Giorgio Chiellini）對於要在充滿敵意的環境比賽泰然自若。

他說：「比賽總是會有地主隊，過去曾發生，這也不會是最後一次。」

義大利ㄧ路以來過關斬將，16強賽2比1擊敗奧地利，8強賽2比1擊敗比利時，4強賽靠PK戰淘汰西班牙。

義大利隊在2018年難堪無緣世界盃會內賽以後，義大利教頭曼西尼（Roberto Mancini）接掌兵符，至今締造33場不敗勝績。曾4度奪下世界盃冠軍的義大利隊上次贏得歐國盃是在1968年，2002年與2012年都屈居亞軍。