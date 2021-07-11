蹼泳／世錦賽奪銀 台中女將何品莉泳出新頁

第21屆世界蹼泳錦標賽暨國際大學蹼泳錦標賽3日到11日在俄羅斯托木斯克舉行，我國蹼泳好手何品莉在強敵環伺下，先勇奪世界蹼泳錦標賽400公尺雙蹼銀牌，國際大學蹼泳錦標賽再包辦100公尺及200公尺雙冠，寫下蹼泳史新頁。

台中運動局長李昱叡表示，何品莉是台中北屯人，更是台中極為優秀的水上救生及蹼泳項目雙棲選手，此次勇奪世界蹼泳錦標賽2金1銀，創下我國參加蹼泳國際賽史上最佳成績，他代表市長盧秀燕表達恭賀，盛讚何品莉卓越超群，勉勵繼續突破自我再創佳績。

何品莉在去年全民運動會就代表台中泳出2金1銀1銅，其中在100公尺雙蹼項目更是打破全國及大會紀錄；除蹼泳，何品莉也參加水上救生項目，個人獲得4金1銀的好成績，水上救生100公尺穿蛙鞋帶假人及穿蛙鞋救援浮標帶假人比賽也雙雙打破大會紀錄，可說是國內女子優秀運動員之一。

台中運動局說明，何品莉此次參加2021年世界大學錦標賽暨國際大學蹼泳錦標賽，是大學生涯中最後一次參與，同時也爭取2022伯明罕世界運動會的參賽資格，此次在世錦賽她參加50公尺、100公尺、200公尺、400公尺雙蹼項目，其中在400公尺雙蹼獲得銀牌，100公尺雙蹼獲得第4名，預賽更是打破自己去年全民運動會所保持的全國紀錄，更是我國選手在蹼泳世錦賽有史以來的首面獎牌。

世界運動會的各國家最終參賽名單將於年底公布，何品莉有機會泳向伯明罕。