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美洲盃／阿根廷睽違28年抱回冠軍 民眾熱情歡慶

中央社 / 布宜諾斯艾利斯10日專電
阿根廷贏得美洲盃冠軍。 路透社
阿根廷贏得美洲盃冠軍。 路透社

迪馬利亞（Angel Di Maria）全場一記漂亮進球，不但讓阿根廷抱回睽違28年的美洲盃冠軍，也讓搭檔老隊友梅西Lionel Messi）在職業生涯中，拿下一座國家冠軍盃。

阿根廷今天靠著迪馬利亞進球以1比0戰勝地主巴西奪冠，95分鐘比賽結束，記者身處的阿根廷首都布宜諾斯艾利斯社區公寓周遭傳來歡欣鼓舞的吶喊嘶吼聲，人們高喊「冠軍」、「最好的梅西」、「迪馬利亞加油」和「阿根廷」的聲音此起彼落。

從事資源回收的荷塞（Jose）推著回收車，特地停在一家餐廳觀看這場歷史之戰，阿根廷隊奪冠時，他在人行道上揮著他花120比索（約新台幣3.5元）買來的阿根廷國旗，開心唱著「我會隨時隨地跟隨你！因為你是阿根廷也是我的熱情，我時時刻刻跟隨著你！因為你一切都是最好的。」

路上的公車司機和開車民眾按著喇叭互相打招呼，慶祝阿根廷冠軍榮耀，阿根廷的冠軍獎盃得來不易，歷經多屆國際盃賽事，人民已經期待許多年了。

阿根廷球員在巴西馬拉卡納體育場（Maracanã）歡慶勝利，家鄉也有大批民眾熱情慶祝，卻忽略政府2019冠狀病毒疾病（COVID-19）最新防疫政策限制，忘了遵守公共場合不得超過20人聚集及凌晨零時後不可出外規定。

許多人攜家帶眷或召集朋友團湧入阿根廷首都地標景點方尖碑（Obelisco）慶祝，他們搖旗吶喊，彼此擁抱，市區人潮不斷聚集。民眾興奮之情也讓阿根廷傳染學家擔心，感染率在兩週後是否會再次提升。

法新社
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路透社
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梅西 Lionel Messi 美洲盃

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