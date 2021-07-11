美洲盃／梅西封王喜泣 傳奇小巨人終於不再抱憾

阿根廷今天在美洲盃足球賽冠軍戰，1比0擊敗地主巴西奪冠，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）拿到領軍國家隊的首座國際大賽金盃，終於能流下開心的淚水。

美聯社報導，國際大賽裡4次於冠軍戰苦吞敗果，甚至不乏提早被淘汰，2016年美洲盃決賽失利後一度宣布退出國家隊。歷經層層磨難後，如今梅西終能如願捧起等待已久的國際大賽冠軍金盃。

阿根廷靠迪馬利亞（Angel Di Maria）進球戰勝巴西，終止了阿根廷28年的重大國際賽冠軍荒，梅西另以4個進球、5個助攻榮膺本屆美洲盃（Copa America）賽會最佳球員，身為阿根廷隊長的梅西，也以國家隊151場出賽打破隊史紀錄。

當裁判吹響比賽結束哨音後，梅西以手掩面跪在球場，喜極而泣。

梅西5歲起就展現過人足球天分，7歲越級入選當地球隊，他個頭小卻靈活異常，但10歲時家人意識到他的生長發育似乎有異，就醫後確認罹患生長激素缺乏症。

雖然可以靠注射生長激素治療，但梅西家族卻無力負擔一個月數百歐元的治療費用，因此梅西13歲時舉家搬遷到西班牙，在職業球團資助下每天注射生長激素，才漸漸從140多公分長到如今的169公分，慢慢成就足壇「小巨人傳奇」。

但在今天之前，梅西率領國家隊封王的比賽，只有2005年的U20世界盃，以及2008年北京奧運足球金牌，但真正被認定為重大國際足球賽會的世界盃、美洲盃，梅西都沒能率隊奪冠。

青年隊後期就加入西班牙甲級足球聯賽勁旅巴塞隆納體系的梅西，率隊10次拿下西甲冠軍、4度稱霸歐冠，個人6次拿下金球獎、6度獲選世界足球先生，並有6座歐洲金靴獎，3項紀錄傲視足壇。

但職業賽場上的風光換到國家隊卻始終欠臨門一腳。梅西2005年升上成人國家隊後，生涯至今踢過4屆世界盃、5屆美洲盃，在2014年世界盃與2007年、2015年及2016年的美洲盃帶隊闖進決賽，屢屢無緣率隊在國際大賽登頂。

2014年世足冠軍戰，阿根廷於延長賽遭德國絕殺，賽後梅西獲得國際足球總會（FIFA）頒發象徵最佳球員的「金球獎」，但在痛失冠軍的當下接獲此獎項，梅西一臉鐵青，一句「這無濟於事，我根本不在乎什麼獎項，只有冠軍才最重要」讓人感到不捨。

在2016年美洲盃決賽敗給智利後，梅西向媒體宣告結束國家隊生涯，「我不再打國家隊了，我倦了，我真是這樣覺得」。但眼看阿根廷在2018世足賽南美區資格賽跌跌撞撞，他又毅然重返國家隊，終於率阿根廷打入會內賽，無奈16強賽敗給當年奪冠的法國。

梅西在2019年美洲盃時表現出的衝勁與賣力，讓阿根廷球迷對他更加愛戴，而此前阿國球迷一直覺得梅西長年在歐洲踢球、始終給人有點「冷冷的、太歐洲」感覺。

選手生涯步入晚年的梅西，終於在34歲這年一圓身披藍白條紋國家隊戰袍奪冠之夢，如願高舉、親吻到美洲盃冠軍盃，耀眼足球生涯的一絲遺憾終於抹除。他下一個挑戰將是明年率阿根廷問鼎2022卡達世界盃足球賽冠軍，阿根廷前次世足封王已是1986年由傳奇球星馬拉度納（Maradona）領軍時所獲。