美洲盃／巴西隊長：之前全勝 雖敗猶榮

興奮、嘆息、喜悅、失望，各種情緒高低起伏迴盪，巴西足球明星席瓦（Thiago Silva）身為國家隊隊長的故事，今天再次寫下淚水與汗水交織的新篇章。

2013年，席瓦帶領巴西隊以3比0擊敗西班牙，在聯合會盃（Confederations Cup）足球賽第4度封王。8年後，席瓦再次戴上隊長臂章踏上里約熱內盧馬拉卡納球場（Maracanã），帶領巴西隊與梅西（Lionel Messi）的阿根廷隊在2021年美洲盃決賽對陣交鋒，雖敗猶榮。

這8年多來，席瓦作為巴西隊長經歷了很多事。2014年世界盃，擔任後衛的席瓦在16強淘汰賽巴西對智利的12碼PK大戰前將自己孤立一旁，以及PK大戰後坐在球場上埋頭痛哭的表現，受到外界批評。

巴西雖在8強淘汰哥倫比亞隊，晉級4強，但被禁賽的席瓦，最終只能眼睜睜看著國家隊在4強賽中以1比7慘敗德國隊。幾個月後席瓦又受到重重一擊，巴西隊教練鄧加（Dunga）摘下他的隊長臂章，交給內馬爾（Neymar）。

2016年，巴西隊教練換成泰特（Tite）後，開始採輪流方式讓球員擔任帶隊幹部，席瓦也多次擔任隊長，包括2次在俄羅斯世界盃。

不過，不管是否配戴隊長臂章，席瓦從未停止在巴西隊中發揮領導作用。

在最近2屆世界盃擔任中場的鮑靈荷（Paulinho）表示，米蘭達（Miranda）、艾維斯（Daniel Alves）、內馬爾、馬基尼歐斯（Marquinhos）、卡塞米羅（Casemiro）等球員都擔任過輪值隊長，但席瓦是他心目中「永遠的隊長和領導」。

鮑靈荷說，席瓦的優點之一是「大而化之」，永遠以一顆安靜、平靜的心來處世為人，就算面對逆境，也能以平常心度過。

即將滿37歲的席瓦是巴西隊最有經驗的球員，他也知道自己肩負重任。無論在場上還是場外，席瓦都會集思廣益，而且非常照顧後輩。今天美洲盃決賽巴西隊敗北，席瓦仍然不停地為大家加油打氣，表示「最重要的是每個人都盡力了，然後從中記取教訓」。

儘管只贏得本屆美洲盃亞軍，席瓦強調巴西隊自比賽開踢以來一直保持全勝，只有在決賽輸給阿根廷，所以雖敗猶榮，應該抬頭挺胸，就算是亞軍也值得驕傲。

馬基尼歐斯說，席瓦看待生活的方式，對職業的尊重和愛護，以及「身為足球運動員」的意義，都是其他隊友效法的模範。

席瓦的職業生涯已獲得29個冠軍頭銜，包括為目前效力的英國切爾西隊（Chelsea）奪得2020/2021賽季歐洲聯賽冠軍。雖然沒能在本屆美洲盃拿下職涯第30個冠軍，他並不氣餒，甚至豪氣干雲地說，要更加努力，以實現2022年第4次參加世界盃的夢想。