快訊

全國剩澎湖可內用 金門縣長楊鎮浯宣布7月26日前餐飲業禁止內用

快加油！ 中油：明天起汽、柴油調漲0.3、0.2元

網球／年度卓越運動獎 大坂直美領最佳女運動員

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
美聯社
美聯社

法網退賽的日本網球名將大坂直美，今天重回鎂光燈下，她親自出席年度卓越運動獎（ESPYs）頒獎典禮，上台領取年度最佳女運動員。

大坂直美今年法網前先在社群上宣布比賽期間不參加賽後記者會，引發不少討論，第一輪獲勝後因沒參加記者會收到罰款，接續就宣布退賽，並透露自己幾年前就開始有心理狀況。

選擇缺席溫布頓的大坂直美，參加東京奧運前先到紐約出席年度卓越運動獎頒獎典禮；她上台致詞時聲音還有些顫抖，整段演說不到1分鐘。

「我真的不想長篇大論，因為我有些緊張。」大坂直美一席話得到不少觀眾熱烈掌聲，感謝完主辦單位和粉絲的她接續說：「我知道今年，儘管還沒結束，但我大多數的人，和我來說，都是非常艱困的一年，我只想說，我真的很愛大家。」

「這是我第一座ESPYs，被那麼多不可思議的運動員包圍的感覺非常酷，我覺得大家都是真的很酷的人，我透過電視看過其中一些人，所以能在這裡感覺真的很不真實。」大坂直美說。

NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）今年2月率坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）​打下超級盃冠軍，除個人獲得年度男運動員和最佳NFL球員，海盜也年度最佳團隊。

大坂直美 法網

延伸閱讀

NBA／獲詹皇與柯瑞鼓勵 大坂直美新紀錄片談布萊恩驟逝衝擊

網球／登「時代」封面 大坂直美籲重視球員心理健康

網球／備戰東奧 大坂直美考慮出席記者會

網球／大坂直美減輕負擔 國際奧會：參加記者會非運動員義務

相關新聞

網球／年度卓越運動獎 大坂直美領最佳女運動員

法網退賽的日本網球名將大坂直美，今天重回鎂光燈下，她親自出席年度卓越運動獎（ESPYs）頒獎典禮，上台領取年度最佳女運動...

足球／終結大賽冠軍荒！梅西率阿根廷奪美洲盃

第10度穿著阿根廷戰袍迎接的國際大賽，足球名將梅西（Lionel Messi）終於終結冠軍荒，他率阿根廷在美洲盃決賽以1...

美洲盃／阿根廷美封王 內馬爾淚灑球場

阿根廷隊今天以1比0擊敗巴西隊，在2021年美洲盃（Copa America）足球賽奪冠，讓巴西隊前鋒內馬爾（Neyma...

LPGA／馬拉松菁英賽第3輪 程思嘉飆一桿進洞

台灣旅美高球好手程思嘉今天在LPGA馬拉松菁英賽第3輪第14洞揮出一桿進洞，以68桿繳卡，累計以低於標準9桿的204桿，...

美洲盃／冠軍賽開踢 阿根廷暫時領先

2021年美洲盃決賽在巴西里約熱內盧馬拉卡納足球場（Maracanã）開踢，上半場第21分鐘時，梅西一記由半場神傳給迪馬...

美洲盃／狄亞士梅開二度踢倒秘魯 哥倫比亞獲季軍

狄亞士在下半場傷停補時階段，以一記遠射攻進個人單場的第2球，率哥倫比亞以3比2擊敗秘魯，拿下本屆美洲盃季軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。