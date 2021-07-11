網球／年度卓越運動獎 大坂直美領最佳女運動員

法網退賽的日本網球名將大坂直美，今天重回鎂光燈下，她親自出席年度卓越運動獎（ESPYs）頒獎典禮，上台領取年度最佳女運動員。

大坂直美今年法網前先在社群上宣布比賽期間不參加賽後記者會，引發不少討論，第一輪獲勝後因沒參加記者會收到罰款，接續就宣布退賽，並透露自己幾年前就開始有心理狀況。

選擇缺席溫布頓的大坂直美，參加東京奧運前先到紐約出席年度卓越運動獎頒獎典禮；她上台致詞時聲音還有些顫抖，整段演說不到1分鐘。

「我真的不想長篇大論，因為我有些緊張。」大坂直美一席話得到不少觀眾熱烈掌聲，感謝完主辦單位和粉絲的她接續說：「我知道今年，儘管還沒結束，但我大多數的人，和我來說，都是非常艱困的一年，我只想說，我真的很愛大家。」

「這是我第一座ESPYs，被那麼多不可思議的運動員包圍的感覺非常酷，我覺得大家都是真的很酷的人，我透過電視看過其中一些人，所以能在這裡感覺真的很不真實。」大坂直美說。

NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）今年2月率坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）​打下超級盃冠軍，除個人獲得年度男運動員和最佳NFL球員，海盜也年度最佳團隊。