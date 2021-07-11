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美洲盃／阿根廷美封王 內馬爾淚灑球場
阿根廷隊今天以1比0擊敗巴西隊，在2021年美洲盃（Copa America）足球賽奪冠，讓巴西隊前鋒內馬爾（Neymar）淚灑球場，慨歎再次與美洲盃冠軍的頭銜絕緣。
2019年巴西隊奪得美洲盃冠軍，內馬爾因重傷退出美洲盃，只能悻悻然地恭喜隊友，但對自己沒參加比賽深感遺憾。
這次內馬爾終於如願以償參加比賽，且在場上非常拚命，但最終仍沒能幫巴西隊在美洲盃決賽扭轉乾坤，內馬爾因此在馬拉卡納球場上抱頭大哭。
在梅西（Lionel Messi）帶領的阿根廷隊歡慶贏得勝利的同時，內馬爾跪倒在里約熱內盧馬拉卡納球場（Maracanã）中央，受到其他隊友安慰
哭完後，內馬爾擁抱了梅西，畢竟他們2人從2013至2017年間，曾是西班牙巴塞隆納隊的老隊友。
這也是梅西代表阿根廷國家隊首次拿下美洲盃冠軍。阿根廷隊憑藉迪馬利亞（Di Maria）在上半場踢進1球，一直保持到終場。
內馬爾和隊友們幾番嘗試，仍未能進球，最終只贏得本屆美洲盃亞軍。
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