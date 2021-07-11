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LPGA／馬拉松菁英賽第3輪 程思嘉飆一桿進洞

中央社 / 台北11日電
程思嘉。圖／中國信託提供
程思嘉。圖／中國信託提供

台灣旅美高球好手程思嘉今天在LPGA馬拉松菁英賽第3輪第14洞揮出一桿進洞，以68桿繳卡，累計以低於標準9桿的204桿，暫時並列第15。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）馬拉松菁英賽這次在美國俄亥俄州舉行，共有4名台將參賽，包括已取得東京奧運資格的徐薇淩、李旻，以及程思嘉、錢珮芸，前2輪結束，僅程思嘉、李旻晉級。

日本女將畑岡奈紗首輪一口氣打下10鳥，儘管次輪狀況起伏，但第3輪找回節奏，狂射8鳥，僅吞1柏忌，持續擴大領先優勢，揮出64桿，以低於標準19桿的194桿、6桿之差，獨居領先。

程思嘉前一站德州菁英賽以並列第26作收，改寫本季最佳成績，本週延續手感，今天第3輪從第1洞出發，前9洞射下3鳥、1柏忌，轉場後在第11洞再度領到柏忌，但在第14洞的3桿洞上演一桿進洞美技，單日揮出68桿，累計以低於標準9桿的204桿，暫時並列第15。

程思嘉LPGA生涯還未曾闖進前10名，這次有機會挑戰個人紀錄。

李旻今天第3輪狀況不佳，儘管進帳2鳥，但苦吞5柏忌，打出74桿，以高於標準2桿的215桿，暫居第76。

程思嘉 李旻 LPGA

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