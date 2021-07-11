LPGA／馬拉松菁英賽第3輪 程思嘉飆一桿進洞
台灣旅美高球好手程思嘉今天在LPGA馬拉松菁英賽第3輪第14洞揮出一桿進洞，以68桿繳卡，累計以低於標準9桿的204桿，暫時並列第15。
美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）馬拉松菁英賽這次在美國俄亥俄州舉行，共有4名台將參賽，包括已取得東京奧運資格的徐薇淩、李旻，以及程思嘉、錢珮芸，前2輪結束，僅程思嘉、李旻晉級。
日本女將畑岡奈紗首輪一口氣打下10鳥，儘管次輪狀況起伏，但第3輪找回節奏，狂射8鳥，僅吞1柏忌，持續擴大領先優勢，揮出64桿，以低於標準19桿的194桿、6桿之差，獨居領先。
程思嘉前一站德州菁英賽以並列第26作收，改寫本季最佳成績，本週延續手感，今天第3輪從第1洞出發，前9洞射下3鳥、1柏忌，轉場後在第11洞再度領到柏忌，但在第14洞的3桿洞上演一桿進洞美技，單日揮出68桿，累計以低於標準9桿的204桿，暫時並列第15。
程思嘉LPGA生涯還未曾闖進前10名，這次有機會挑戰個人紀錄。
李旻今天第3輪狀況不佳，儘管進帳2鳥，但苦吞5柏忌，打出74桿，以高於標準2桿的215桿，暫居第76。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言