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美洲盃／冠軍賽開踢 阿根廷暫時領先

中央社 / 布宜諾斯艾利斯10日專電
美聯社
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2021年美洲盃決賽在巴西里約熱內盧馬拉卡納足球場（Maracanã）開踢，上半場第21分鐘時，梅西一記由半場神傳給迪馬利亞外線踢進，阿根廷以一分領先。

賽前，Live is Life奧普斯（Opus）樂團歌曲伴隨著阿根廷國家隊熱身，足球之神馬拉度納（DiegoMaradona）精神伴隨球迷與梅西一起往冠軍獎盃邁進。

Live is Life這首歌曲為足球之神馬拉度納在義大利拿坡里熱身時經典之歌，90年代馬拉度納曾以這首歌踢著球，從頭到腳，精彩熱身，在網路上瀏覽超過2000萬次。

網路上阿根廷球迷，許多人以自製迷因圖配著經典藍白色及馬拉度納肖像，他的肖像在社交網路上無數次被引用。此次冠軍賽是馬拉度納去世後，阿根廷國家隊首次參加國際比賽，球迷以「你好！馬拉度納」為阿根廷帶來好運。

美洲盃最後一刻，開放巴西和阿根廷各2200名球迷進場觀看，設法拿到門票的阿根廷球迷在馬拉卡納足球場喊著「今天我們要贏，阿根廷國家隊加油！加油！」口號。

馬拉度納 梅西 美洲盃

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