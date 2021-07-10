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LPGA／馬拉松菁英賽次輪 程思嘉並列16名、徐薇凌遭淘汰
台灣旅美高球好手程思嘉，今天在美國職業女子高爾夫巡迴賽的馬拉松LPGA菁英賽次輪，打出低於標準1桿的70桿，兩回合總計以低於標準6桿的136桿並列16名。
總獎金200萬美元（約新台幣5593萬）的馬拉松LPGA菁英賽，今年在俄亥俄州高原牧場高爾夫俱樂部（Highland Meadows Golf Club）進行4回合競桿，這場比賽台灣共有4名女將參賽，除程思嘉外，還有錢珮芸與剛取得東京奧運參賽資格的李旻和徐薇淩。
首輪火力全開，單日打下10鳥的日本好手畑岡奈紗，今天則繳出低於標準2桿的69桿，不過前兩回合打完已以低於標準12桿的成績持續獨居排頭。
程思嘉在馬拉松LPGA菁英賽首輪表現亮眼，她單回合飆出低於標準5桿的66桿，排名一度衝上並列第3，可惜次輪手感似乎稍稍有些降溫。
今天程思嘉仍有4鳥進帳，無奈也吞下3個柏忌，以低於標準1桿的70桿完賽，總桿數以低於標準6桿的136桿暫列16名，是4名參賽的台將當中，排名最佳球員。
至於首輪表現也不俗的李旻，今天震盪起伏，她打下4鳥，但也領到4個柏忌，此外她並在第15洞領到一個雙柏忌，最終繳出高於標準2桿的73桿，兩回合總計以低於標準1桿的141桿並列56。
前兩回合打完，大會以平標準桿的142桿為晉級標準，前段時間太過勞累的台灣一姐徐薇淩，前兩回合打完以高於標準3桿的145桿，和累計繳出143桿的錢珮芸，則雙雙未獲晉級。
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