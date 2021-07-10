歐國盃／英格蘭vs義大利爭冠 決賽戰前盤點

歐國盃足球賽（Euro 2020）經4週激戰後，將由英格蘭與義大利於台北時間12日凌晨3時在倫敦爭冠，看究竟是英格蘭能拿下隊史首個歐國盃王座，還是義大利能繼續不敗神話。

以下是歐洲足球總會（UEFA）整理的戰前看點。

● 義大利

．隊史榮耀：世界盃冠軍4座、歐國盃冠軍1座。

．如何過關斬將：小組賽時義大利先後以3比0擊敗土耳其與瑞士，1比0擒威爾斯。16強賽2比1擊敗奧地利，8強賽2比1擊敗比利時，4強賽靠PK戰淘汰西班牙。

．進球最多球員：齊沙（Federico Chiesa）、因莫比萊（Ciro Immobile）、因西涅（Lorenzo Insigne）、羅卡特利（Manuel Locatelli）、佩西納（MatteoPessina）目前在本屆都踢進兩球，火力分布平均。

．看點球星：若日尼奧（Jorginho）。他因總是在比賽裡孜孜不倦指揮隊友，在隊上擁有「收音機」的暱稱。雖然球迷較難在他身上看到驚天進球美技或華麗腳法，但若日尼奧絕對是這支義軍的「大腦」，猶如樂團不可少的指揮。

24歲全能中場巴雷拉（Nicolo Barella），他除是義甲國際米蘭本季稱王的靈魂，更是義軍陣形的另一核心，肉搏、腳法、體能兼具，絕對是對手要嚴加看管的危險人物。

．小知識：義大利在本屆歐國盃已將隊史的連勝場次推高至13場、連續不敗場次推進到33場。

● 英格蘭

．隊史榮耀：世界盃冠軍1座

．如何過關斬將：小組賽時英格蘭1比0擊敗克羅埃西亞，0比0與蘇格蘭言和，1比0勝捷克。16強賽2比0擊敗德國，8強賽4比0擊敗烏克蘭，4強賽2比1淘汰丹麥。

．進球最多球員：凱恩（Harry Kane），目前累計攻進4球，有機會追平甚至超越以5球暫居本屆進球王的C羅（Cristiano Ronaldo）。

．看點球星：英格蘭隊長凱恩在16強對德國一役重拾得分機器身手，生涯為國家隊攻入38球的他，在歐國盃累計踢進10球，追平林納克（Gary Lineker）保有的英格蘭選手最多歐國盃進球紀錄。

19歲小將薩可（Bukayo Sako）則是另一焦點。今年6月前只踢過4場國家隊比賽的薩可，這次來踢歐國盃可謂天命注定，他靠拚命練習入選國腳，然後在他本屆初登場的小組賽對捷克一戰頻頻滲透，成為贏球關鍵，4強賽對丹麥之戰，他也以速度拖垮對方後防大將梅勒（Joakim Maehle）。

．小知識：在當今主帥邵斯蓋特（GarethSouthgate）治軍下，英格蘭在倫敦溫布利（Wembley）主場過去28場出賽只輸過2戰，為這次在溫布利與義大利決戰添利多。