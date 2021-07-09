網球／登「時代」封面 大坂直美籲重視球員心理健康

日本名將大坂直美先前因受憂鬱症所擾，拒絕參與大滿貫賽後記者會，又接連退出法網、溫網掀起關注，如今他登上美國《時代》雜誌封面，撰文呼籲各界重視職業網球員的心理健康問題並著手改革現行記者會型式，「我喜歡媒體，但不喜歡所有賽後記者會，就我個人而言，這種採訪模式非常需要更新改變。」

大坂直美在專欄文章中大吐苦水，他說：「當我選擇退出記者會來調適自己的心理狀態，多數的網球記者、作家卻難以認同，他們堅持記者會神聖不可侵犯，更不能被質疑，甚至擔心我起了個不好的開頭。但這個行規太過嚴苛，我想缺席以保護自己，因為運動員也是人，我無法想像有哪個行業，得像我們一樣如此嚴格地接受審視，而且還得連續出席。」

大坂直美的父親是海地人，母親則為日本人，混血的他直言，自己始終無法獲得媒體與賽事主辦單位的信任，「我承受巨大壓力，而且還必須公開病史，我希望能有措施保護運動員，特別是弱勢團體，我不希望這種情形再度發生在別人身上。」大坂直美指出，這個世界不斷在分裂，就像他戴口罩聲援種族平權，卻也意外招來更多爭議。