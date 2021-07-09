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歐國盃／義大利、英格蘭爭冠 中職吉祥物加入預測

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
歐國盃冠軍賽將在12日點燃戰火。圖／ELEVEN體育家族提供
歐國盃冠軍賽將在12日點燃戰火。圖／ELEVEN體育家族提供

歐洲國家盃經過50場比賽的廝殺，本屆冠軍賽對戰組合終於出爐，將由義大利與英格蘭在12日凌晨2點50分於倫敦溫布利球場對決，賽事將由ELEVEN體育二台獨家轉播，並由LIVENow免費線上直播，還免費開放球迷使用「Watch Together」功能邀請三位朋友一起線上隔空見證足球歷史新篇章。

義大利今年在歐國盃一路過關斬將，踢走了包括葡萄牙、比利時、西班牙等勁旅，目前在各賽事也已經寫下連續33場不敗，距離世界紀錄僅差2場，而今年也是他們時隔9年再進入歐國盃決賽，當年以0：4敗給西班牙，這次在4強點球大戰討回顏面。

英格蘭本屆也戰勝心魔擊敗德國完成淘汰賽關卡大魔王，雖然面對丹麥一度陷入苦戰，幸好靠著對手的烏龍球跟延長賽的罰球得以挺進冠軍戰，三獅軍團上一次闖進大賽決賽是1966年的世界盃，這次是他們第二場大賽的決賽。

英格蘭隊史在大賽遇到義大利4次都吞敗，近5場交手則是1勝2敗2和位居下風，但在自家溫布利球場比賽，球迷的應援歡呼勢必加分不少，英格蘭也極度渴望成為第4支在自己國土贏得歐國盃冠軍的球隊。

歐國盃冠軍隊伍到底是誰，即將在下周復賽的中華職棒，各隊吉祥物也紛紛加入預測，4強賽味全龍威弟成功預測了義大利會晉級，富邦悍將Frankie雖然沒有成功但用遙控車來預測非常有創意，接下來還有樂天桃猿、統一獅以及中信兄弟都會派出他們最強吉祥物來參戰冠軍預測。

歐國盃 樂天桃猿

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