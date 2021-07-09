足球／「我吃定你的球了」 阿根廷門將馬蒂內茲金句瘋傳

阿根廷門將馬蒂內茲在與哥倫比亞4強PK戰中向對手喊話「我吃定你的球了」，成為阿根廷媒體及網友瘋傳金句，PK戰成功防守並與梅西帶領阿根廷擊敗哥倫比亞，當地時間10日將對戰巴西爭奪冠軍。

此次美洲盃阿根廷國家隊算是近年狀況最好的陣容，隊內年輕球員經過多場區域國際賽磨練，逐漸成熟，加上經驗豐富的隊長梅西（Lionel Messi）穿針引線，在本屆美洲盃比賽中，阿根廷仰賴團隊合作，而非2018年世界盃時獨靠梅西一人。

原本默默無名的28歲阿根廷門將馬蒂內茲（（Emiliano Martinez））成為阿根廷球迷津津樂道的人物，他被稱為迪布（Dibu）。據TvSport報導指出，此暱稱源自馬蒂內茲練球時，紅潤雙頰和他臉上雀斑，讓人覺得與90年代阿根廷一部卡通人物十分相似，於是稱他為迪布。

目前馬蒂內茲為阿根廷歷史上最高身價的守門員，但他的童年曾經連一雙足球鞋都買不起，生長在阿根廷海岸城市，小時候家庭不寬裕，父母為他的足球興趣努力付出。

馬蒂內茲在16歲時展現潛力，2009年阿根廷國家隊邀請他加入美洲盃及世界盃效力，吸引英國足聯球探注意，因此開啟馬蒂內茲旅英的足球生涯，效力於兵工廠足球俱樂部（Arsenal F.C.），去年以2200萬英鎊（約新台幣8億4961萬元）被艾斯頓維拉足球俱樂部（AstonVilla F.C.）簽下。

阿根廷球迷在4強賽後，以馬蒂內茲經典金句「注意，我吃定你的球了」製成迷因梗圖，慶祝勝利。阿根廷媒體也為球迷建議週末居家行程：10日晚上9點看美洲盃冠軍賽，11日下午4點收看歐國盃，體現足球國家對於賽事的狂熱。

阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）4強賽後受訪說，巴西是我們一直以來期盼的對手，希望大家享受這場比賽，這將是一場精彩決賽，當然我們希望贏得勝利。