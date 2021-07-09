足球／美洲盃決賽看點 巴西尋連霸梅西拚國家隊首冠

美洲盃足球賽將由地主巴西與宿敵阿根廷爭冠，巴西在內馬爾帶領下尋求衛冕，但更吸引目光的是始終無法率阿根廷在大賽奪冠的梅西，能否一圓國際大賽冠軍夢。

美洲盃（Copa America）冠軍賽將台灣時間11日上午於巴西進行，尋求衛冕的巴西將在內馬爾（Neymar）率領下，迎戰由梅西（Lionel Messi）帶領的勁敵阿根廷，這場足壇雙雄的正面交鋒備受矚目，連梅西本人都稱這將是「史詩級」的對決。

巴西過去拿過9次美洲盃冠軍，最近一次是在2019年，當時他們3比0大勝秘魯封王，讓他們成為這次的衛冕軍。阿根廷拿過14次美洲盃冠軍，雖比巴西多，但最近幾次闖進決賽都未能奪冠，2015年、2016年連兩年不敵智利，2004年、2007年連兩次敗在巴西之手，上一次奪冠已要回溯到1993年。

這次交手觀戰重點少不了地主球星內馬爾。巴西在上屆美洲盃奪冠，但內馬爾因傷缺陣，這次他率隊一路踢進決賽，除要幫助球隊衛冕，也要力拚個人生涯首座美洲盃冠軍。

但各界最關注的，仍是梅西能否擺脫悲情。

青年隊後期就加入西班牙甲級足球聯賽勁旅巴塞隆納體系的梅西，率隊10次拿下西甲冠軍、4度稱霸歐冠，個人6次拿下金球獎、6度獲選世界足球先生，並有6座歐洲金靴獎，3項紀錄傲視足壇。

梅西雖在職業賽場無人能擋，但率領國家隊登頂，總欠缺最後的臨門一腳。

他2005年升上成人隊後，生涯至今16年踢過4屆世界盃、5屆美洲盃，在2014年世界盃與2007年、2015年及2016年的美洲盃帶隊闖進決賽，卻始終無緣率隊在國際大賽登頂，這也使他更加期待能在這次比賽擺脫「無冕王」的悲情。

34歲的梅西可能是最後一次踢美洲盃，也可能是最後一次代表阿根廷踢國際大賽，他想捧起夢寐以求的冠軍獎盃，卻得先過南美宿敵巴西這道雄關。

首先是巴西禁得起大賽壓力考驗，因為最近10次美洲盃，巴西已6次闖進決賽，而過去5次都未失手，全部成功奪冠；相較之下阿根廷乃至梅西本人，於國際大賽的決賽中，常在壓力下表現失常，這是他們頗令人詬病之處。

另外，巴西主場優勢明顯，過去4次在里約進行的美洲盃，他們通通拿下冠軍，奪冠機率是百分之百，這些都是阿根廷這次必須突破的障礙。