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歐國盃／英格蘭球迷脫序 歐洲足球總會展開調查
歐洲足球總會7日啟動紀律調查程序，並針對2020歐國盃4強賽期間，球迷的脫序行徑控告英格蘭，包括指控他們拿雷射筆照丹麥門將舒梅切爾（Kasper Schmeichel）的臉頰等。
法新社報導，英國媒體刊登多張照片，這場4強賽英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）於延長加賽操刀12碼罰球前，舒梅切爾臉上有一道雷射光束。
還有若干在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）看球的球迷，於演奏丹麥國歌期間噓聲大作。
歐洲足球總會（UEFA）今天表示，針對球迷「使用雷射筆」、「唱國歌期間製造騷動」與「施放煙火」，UEFA已對英格蘭提出控告。
舒梅切爾雖擋下凱恩的12碼罰球，但舒梅切爾未抓牢球，凱恩隨即再補上一腳，英格蘭2比1後來居上領先至終場，這也是英格蘭55年來首次晉級歐國盃決賽。
英格蘭將在11日於溫布利球場與義大利爭冠。
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