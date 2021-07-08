快訊

全台微解封！「開放和禁止事項」一次看

史無前例！東奧開閉幕式和首都圈內賽事不開放觀眾進場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐國盃／英格蘭球迷脫序 歐洲足球總會展開調查

中央社 / 洛桑8日綜合外電報導
英格蘭球迷脫序，歐洲足球總會展開調查。 法新社
英格蘭球迷脫序，歐洲足球總會展開調查。 法新社

歐洲足球總會7日啟動紀律調查程序，並針對2020歐國盃4強賽期間，球迷的脫序行徑控告英格蘭，包括指控他們拿雷射筆照丹麥門將舒梅切爾（Kasper Schmeichel）的臉頰等。

法新社報導，英國媒體刊登多張照片，這場4強賽英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）於延長加賽操刀12碼罰球前，舒梅切爾臉上有一道雷射光束。

還有若干在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）看球的球迷，於演奏丹麥國歌期間噓聲大作。

歐洲足球總會（UEFA）今天表示，針對球迷「使用雷射筆」、「唱國歌期間製造騷動」與「施放煙火」，UEFA已對英格蘭提出控告。

舒梅切爾雖擋下凱恩的12碼罰球，但舒梅切爾未抓牢球，凱恩隨即再補上一腳，英格蘭2比1後來居上領先至終場，這也是英格蘭55年來首次晉級歐國盃決賽。

英格蘭將在11日於溫布利球場與義大利爭冠。

歐國盃

延伸閱讀

跟上歐洲盃 「泰德拉索」金句正能量爆表

歐國盃／丹麥兩度送禮 英格蘭睽違55年進決賽

歐國盃／英格蘭首闖決賽 教頭：我為球員自豪

歐國盃／延長賽決生死 英格蘭力擒丹麥闖進冠軍賽

相關新聞

歐國盃／英格蘭球迷脫序 歐洲足球總會展開調查

歐洲足球總會7日啟動紀律調查程序，並針對2020歐國盃4強賽期間，球迷的脫序行徑控告英格蘭，包括指控他們拿雷射筆照丹麥門...

室內外運動場館微解封 健身房營業需配合規範

中央流行疫情指揮中心今天宣布，包括健身房等室內運動場館在有條件前提下可微解封，但游泳池因無法配戴口罩仍不開放，疫情中心也...

主辦國越南疫情升溫 東南亞運動會恐延期1年

由於今年主辦國越南的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，東南亞運動會（The Southeast Asia...

歐國盃專欄／西班牙傳控、義大利防反 最終PK命運定生死

歐洲杯四強義大利對西班牙，兩隊都拿出看家本領，「鬥牛士軍團」的傳控戰術逼得「藍衣軍團」固守防守反擊。下半場一度落後的西班...

歐國盃／丹麥兩度送禮 英格蘭睽違55年進決賽

歐洲杯四強賽，英格蘭在延長賽逆轉丹麥，以2：1出線晉級冠軍戰，將於11日決戰義大利，爭取隊史首座歐洲杯冠軍杯。

7日快篩一次！運動教練課微解封 體署要業者這樣做

指揮中心今天宣布三級警戒延長到7月26日，但部分條件適度鬆綁，健身房、室內外運動場館有條件開放。有關教練課，授課要距離要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。