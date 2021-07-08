室內外運動場館微解封 健身房營業需配合規範

中央流行疫情指揮中心今天宣布，包括健身房等室內運動場館在有條件前提下可微解封，但游泳池因無法配戴口罩仍不開放，疫情中心也訂出與相關規範，只要業者遵守就能營業。

疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3級警戒將延長至7月26日，但部分措施會適當「微解封」，其中包含室內外運動場館。

根據教育部發佈的指引，進入場館需進行人流管制，以最適當承載量25%為限，器材設備應間隔開放，每次使用後需消毒，並禁止混用運動器具、避免肢體碰觸、避免團體競技，須全程佩戴口罩。

至於團體課程方面，場地除要有2公尺安全距離標線，也要縮減課堂與學員人數，課程得間隔至少1小時，教練每週都得進行1次快篩。

一對一教練課也要以示範代替觸碰，教練需全程配戴口罩或面罩，也不能進行運動按摩與輔助伸展等近距離接觸，且包括泳池、淋浴間、蒸氣室、三溫暖與烤箱等設施都不得開放。

一名健身房業者私下表示，他了解政府宣布有條件的微解封是美意，也是為大家生計著想，但也直言這樣的規範在配合上有一定難度，目前他仍傾向休業到7月26日。

業者解釋，團體課程主要以配合學員時間為主，在學員減少、課堂還得相隔1小時的前提下，「一是客人未必都能配合，此外他們也會覺得很麻煩」。

業者強調，民眾來健身房運動，最重要的就是安全，尤其在一對一重量訓練課時，教練都須在旁輔助，這種情況下很難保持社交距離，倘若民眾重訓時力竭，教練也會不得不接觸到設施，此外在高強度訓練時配戴口罩也會非常不舒服，這些都會影響大家前去運動的意願。