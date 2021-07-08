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主辦國越南疫情升溫 東南亞運動會恐延期1年

中央社 / 曼谷8日綜合外電報導
東南亞運動會恐延期1年。 新華社
東南亞運動會恐延期1年。 新華社

由於今年主辦國越南的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，東南亞運動會（The Southeast Asian Games）籌委會成員表示，賽事可能展延至2022年。

東南亞運動會原本預定於今年11月21日至12月2日在越南河內和其他11個地點舉辦。

泰國奧委會副秘書長，同時也是東南亞運動會籌委會成員瓦林（Varin Tansuphasiri）說:「第31屆東南亞運動會絕對沒辦法如期在今年11月舉行。越南想要延期至明年，2022年。」

瓦林表示，賽事延期是因為疫情導致，越南將把比賽展延至明年4月或5月舉辦。

越南疫情升溫，當局先前宣布胡志明市的900萬名市民從9日起封城2週。

東南亞運動會舉辦地河內市的確診案例雖然較少，但今天也宣布暫停與至少14個城市的交通往來，避免病毒傳播。

亞運

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