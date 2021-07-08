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健身房開放、幼園與補習班卻不能去 教育部曝決策原因

7日快篩一次！運動教練課微解封 體署要業者這樣做

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
指揮中心宣布健身房也微解封，運動教練需七天快篩一次並將相關紀錄製表。記者胡經周／攝影
指揮中心宣布健身房也微解封，運動教練需七天快篩一次並將相關紀錄製表。記者胡經周／攝影

指揮中心今天宣布三級警戒延長到7月26日，但部分條件適度鬆綁，健身房、室內外運動場館有條件開放。有關教練課，授課要距離要2公尺作為標線，課程之間要相隔一小時，教練七天快篩一次並將相關紀錄製表，可使用超商或藥局自購的快篩試劑，體育署與地方政府將不定時抽查。

根據教育部微解封指引，針對室內外運動場館，場域內容留人數以室內外運動場館最適承載量25%為限，須遵守六大基本措施，包含實聯制、全程佩戴口罩、保持社交距離、使用個人運動器具（禁止混用）、避免肢體碰、禁止團體競賽(技)。

另外器材、設備應間隔開放，每次使用後清消，開放廁所與更衣室，並加強環境清消，暫停開放游泳池、淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱、交誼廳等。針對團體課程，包含一對一教學課程，教練授課前須進行抗原快篩，每7天快篩1次，教室應依2公尺距離畫設安全距離標線，教練上課期間全程配戴口罩及護目鏡或面罩。

體育署長張少熙今下午出席教育部記者會也補充，口罩、護目鏡或是面罩，都是基本配備；快篩部分，可使用超商或藥局自購的快篩試劑，每隔七天快篩一次，業者必須要製表，若有照相佐證更好，體育署與地方政府會去抽查。

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