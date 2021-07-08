高球／攻擊女友還偷手機 阿根廷名將卡布瑞拉判2年

阿根廷高爾夫球名將卡布瑞拉（Angel Cabrera）今天因攻擊他的前夥伴女友並偷走她的手機，被判2年徒刑。

阿根廷中部城市科爾多瓦（Cordoba）法院宣判時，透過電視實況轉播。

現年51歲的卡布瑞拉曾勇奪2007年美國公開賽（USOpen）冠軍，也曾在2009年名人賽（Masters）封王，他因毆打37歲的馬納（Cecilia Torres Mana）被判有罪。卡布瑞拉2016年至2019年1月期間與馬納交往。

審判期間女方稱卡布瑞拉多次暴力相向，並有證人目擊。閉路電視也拍到卡布瑞拉恐嚇她的畫面。

在阿根廷政府要求下，卡布瑞拉今年1月在巴西里約熱內盧落網，6月初引渡回國。

卡布瑞拉是拉丁美洲最成功的高球選手之一，他自稱無罪，律師已表示會上訴。

卡布瑞拉還有多起家暴控訴纏身，包括2016年被與他育有2名小孩的前妻提告。