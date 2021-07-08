歐國盃／英格蘭首闖決賽 教頭：我為球員自豪

靠著凱恩（Harry Kane）延長賽的一顆進球，英格蘭今天2比1力克丹麥，闖進歐洲國家盃（Euro 2020）決賽，將和義大利爭奪冠軍。這是英格蘭55年來首次挺進歐國盃決賽。

這是個值得紀念的夜晚，英格蘭在近6萬觀眾面前贏得勝利，對英格蘭教頭邵斯蓋特（Gareth Southgate）而言，肯定也是個特別的夜晚，因為他在選手時代曾於1996年歐國盃4強賽PK罰失，導致輸球。

邵斯蓋特今天賽後表示：「我們有時會對球員說，我們得展現韌性，擺脫挫敗討回來，今晚我們做到了。」

「最讓人開心的，是我們給了球迷和國家一個美妙的夜晚，這趟旅程延續下去，還會再走4天。」

「我真為球員自豪，能身在其中的感覺真是美妙。」

對丹麥來說，結束的感覺並不好受，但氣力放盡的他們，絕對可以昂首闊步地離開球場。

丹麥中場球員靴爾保（Pierre-Emile Hojbjerg）賽後表示：「我為這個團隊、還有參與這趟旅程的所有人驕傲。身為其中的一分子感覺真的很棒，我又餓又累，但也非常自豪。」

此役英格蘭上半場頻頻大軍壓陣，卻始終難以突破丹麥防線，反倒讓「丹麥救世主」達姆斯加德（MikkelDamsgaard）率先破網，取得1比0領先。

但達姆斯加德攻破大門後沒多久，英格蘭隨即還以顏色。凱恩第39分鐘一記直線傳球到禁區，史特林（Raheem Sterling）眼看就要跟進破門，丹麥隊長克艾爾（Simon Kjaer）試圖解圍，卻不慎將球踢入自家大門形成烏龍球，讓英格蘭追成1比1平手。

之後兩隊都沒能在正規時間再度進球，比賽進入延長後，才靠著凱恩把握12碼罰球機會攻進致勝球。終場英格蘭就以2比1獲勝。