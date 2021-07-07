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美洲盃／梅西「血襪」率阿根廷晉決賽 將與巴西內馬爾爭冠

聯合新聞網 / 綜合報導
梅西在美洲盃四強對戰哥倫比亞時多次被鏟球，帶著血襪奮戰仍率阿根廷闖進決賽，將與巴西內馬爾上演頂尖對決爭冠。 路透社
梅西在美洲盃四強對戰哥倫比亞時多次被鏟球，帶著血襪奮戰仍率阿根廷闖進決賽，將與巴西內馬爾上演頂尖對決爭冠。 路透社

美洲盃四強賽今（7日）由阿根廷哥倫比亞爭奪冠軍賽門票，一哥梅西(Lionel Messi)多次遭鏟，身穿白襪染血仍堅持奮戰，終場在PK大戰中以3：2驚險勝出，將與巴西於決賽爭冠。

在開賽僅6分鐘，梅西便傳出助攻給隊友馬丁尼茲（Lautaro Martinez）破門，半場結束阿根廷以1：0領先，下半場哥倫比亞全員使出侵略式防守，梅西屢次遭鏟，並於第48分鐘因外傷爆血暫停，經簡單處理後回到賽場，此役哥倫比亞所有的6張黃牌皆是對梅西發動的防守策略導致。

美洲盃四強賽由阿根廷戰勝哥倫比亞。 美聯社
美洲盃四強賽由阿根廷戰勝哥倫比亞。 美聯社

第61分鐘時哥倫比亞迪亞茲（Luis Díaz）破門版平比數，正規賽雙方以1：1戰平，進入PK大賽，哥倫比亞派出瓜德拉多（Juan Cuadrado）與梅西對陣，第一球兩人皆踢進，但第二球卻被門將馬丁尼茲（Emiliano Martínez）撲下，阿根廷則意外踢歪，而第三球又被馬丁尼茲擋下，阿根廷則成功射進第三球，第四球雙方接進，而第五球被馬丁尼茲三度攔胡，比賽也宣告結束。

阿根廷確定晉級後，決賽將面對內馬爾領軍的巴西，他日前就表示希望決賽能與梅西正面碰頭，如今願望真的實現。

哥倫比亞 阿根廷 巴西

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