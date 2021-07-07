焦點人物／自行車一哥馮俊凱前進東奧 挑戰高懸 57 年的紀錄！

2021東京奧運 馮俊凱 將挑戰高懸 57年的奧運男子自由車公路賽完賽紀錄

13 年前，首次出征北京奧運的馮俊凱，還顯得懞懞懂懂，一切仰賴恩師徐瑞德教練的引導和協助；歷經一級車隊的 7 年洗禮，再次重回運動員的最高殿堂，賽前的這一刻，阿凱心情上已更加沈穩，對於作戰，心中也已經有一套明確的計畫等待執行。「首先我應該會以守為攻，在前半段盡量保存體力、後半段再看比賽當下身體的狀態而定。整體而言，採取保守一點的戰術，對我來講會比較有利。雖然完賽是我最大的目標，不過如果可以突圍秀一下，讓大家知道台灣的選手在上面騎也很好！」

在分秒必爭的公路車競賽，器材也是賽場上的一大看點。以美利達自行車為首，巴林勝利車隊（Team Bahrain Victorious）幕後的贊助品牌，會是他強而有力的後盾，旗下的頂尖車款及零配件，也成為他此行出征的首選。「從升上一級車隊這7年，我一直都是使用美利達的銳克多（Reacto）車型，這次參加東京奧運也不例外。銳克多是一款強調空氣動力的低風阻跑車，除了俐落的外形，高剛性的特性，特別符合我使用上的需求，這次會使用最新的第四代應戰。」「這次一共會準備兩台隊版銳克多，分別作為比賽車和備用車，搭配 Vision Metron 55 SL 碟煞輪組，基本上所有的設定，都會和自己在職業隊相同。賽前 Rudy Project 也特別為我準備了中華隊配色的特仕款眼鏡，我會對應當下的天氣狀態，搭配適合的鏡片上場比賽。」

東京奧運男子自由車公路賽 馮俊凱 預計將採「以守為攻」的戰術，以完賽為最大目標，若有機會可以突圍，會努力讓世界看見台灣！

相較於職業隊的任務取向，披上中華隊戰袍的阿凱，這回是隻身與世界好手較勁，雖然身負為國爭光的重任，但他在訪談時仍不減幽默：「你要說騎起來很輕鬆也可以，你要說騎起來很困難也可以；輕鬆的話就是你自己一個人，比賽中可以視情況決定如何反應；困難同樣在於只有自己一個人，假如不是一個很強大的團隊，人家不會讓你位置，這是頂級競賽經常會遇到的事情。不過還好我人緣還算不錯，也認識滿多朋友的，所以大家應該不會動作太大。」面對總里程 234 公里、總爬升 4,865 公尺的賽程，阿凱透露，其實在與訓練師討論後，自己從去年就開始著重累積爬升的內容；自奧運延期以來，他也回顧了這兩年的心路歷程，並且分享了近期的備戰計劃。

「2020 歐洲疫情非常嚴重，聯盟也一度停賽 3、4 個月的時間，那時候台灣控制得還不錯，奧培隊還是維持正常訓練。因為具備一級車手的身份，當比賽恢復之後，我可以不受邊境管制的影響，是比較幸運的地方。奧運延期並沒有對我造成太大的影響，反而有更長的時間準備。我還是一樣做好自己該做的訓練，保持自己的節奏在走。」

台灣睽違 25 年再次取得男子自由車公路賽的參賽資格，馮俊凱 將與美利達頂級戰駒 銳克多 並肩作戰。

「這次在歐洲最重要的，就是在西班牙泰德峰進行的高地訓練營，不僅內容相當扎實，身體的感覺也特別地好。後來雖然出了一點小狀況，在克羅埃西亞入院觀察了一個禮拜，不過現在感覺慢慢已經重回軌道。」「回到台灣居家檢疫，我就利用智慧型訓練台連接很多軟體，做到 5 個小時以上的騎乘，雖然很辛苦但是能夠維持我的訓練量。在出發前往東京備戰前，奧培隊也安排了為期 15 天的高地訓練，作為奧運前的最後衝刺。」

往前回顧，2019 年烏茲別克亞錦賽的公路項目，會是進軍奧運最關鍵的一戰，挺進那場比賽的決勝時刻，馮俊凱最終為中華隊拿下一面銅牌，進而取得男子公路賽睽違25年的入場券，而上一次台灣參與奧運男子公路賽是 1996 年亞特蘭大奧運的陳智豪選手。「賽前黃顯熙教練就以競賽路線為範本，帶領我們在台北進行模擬訓練，前前後後集訓了至少有 6、7 次；比賽的時候大家也都很幫助我，讓我在進入決勝的爬坡前，能夠保留多一點的能量；從教練、選手到後勤人員，我們在那場比賽一起奮戰，所以滿感動能拿下這次公路賽的資格。」

面對總里程 234 公里、總爬升 4,865 公尺的賽程，馮俊凱從去年就開始著重累積爬升的備戰計劃。

在確認取得奧運資格後，國訓中心隨即啟動奧運培訓隊，以陳建良、盧紹軒、黃冠霖等好手為班底，加上帶隊教練林昆鴻、機械師劉金峯、防護員陳愷謙等成員；攜手打拼長達兩年的時間，當介紹起身旁這群戰友們，阿凱也顯得特別感性。「從奧培隊成立到現在，我很珍惜大家一起訓練的時間，我們一起良性競爭，一起在爬坡時努力，大家一起加油的那種感覺；在這段過程中，除了我自己的能力，其實大家的能力也都有提升。特別感謝國訓中心、自由車協會和台中市自由車隊，提供我們非常多後勤支援，我相信這個氣氛，對於台灣的自由車環境，會有很正面的幫助。」

對於東京奧運的期許，馮俊凱會以完賽為目標，但同時也會展現企圖心，希望讓全世界看見台灣！

照片／影片提供：美利達自行車

責任編輯：Joanna

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