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「洪荒之力」傅園慧無緣東京奧運會

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
在巴西里約奧運會上因為一句「我已經使出了洪荒之力」爆紅的仰泳選手傅園慧，因未能達到奧運「A標」而無緣東奧。（央視截圖）
在巴西里約奧運會上因為一句「我已經使出了洪荒之力」爆紅的仰泳選手傅園慧，因未能達到奧運「A標」而無緣東奧。（央視截圖）

在巴西里約奧運會上因為一句「我已經使出了洪荒之力」爆紅的大陸游泳選手傅園慧，因未能達到奧運「A標」而無緣東京奧運。大陸中國游泳協會6日公布東京奧運泳賽中國大陸國家隊名單，30名運動員將參加34個小項比賽。

本次出戰東京奧運的中國大陸游泳隊共有30人，19名女子選手包括陳潔、程玉潔、柳雅欣、唐錢婷、張雨霏、朱夢惠等人；11名男子選手包括程龍、何峻毅、洪金權、季新傑、孫佳俊等人。

中國大陸游泳隊的兩次奧運選拔賽早在5月上旬和6月初結束。除了傅園慧，倫敦奧運會女子個人混合泳兩金得主葉詩文，均在各自項目上未能達到奧運「A標」，最終無緣東京奧運。

50米自由泳亞洲紀錄保持者劉湘，在選拔賽的50米自由泳項目中游出超過奧運「A標」的成績，但因每個項目上最多只能派遣兩名運動員參賽，因此選拔賽中成績較優秀的選手取得出戰東奧的席位。

雖然三位名將最終無緣東奧，但出戰名單中依然有不少明星選手，包括張雨霏、楊濬瑄、辛鑫和徐嘉余。其中，張雨霏是過去一年來中國泳軍中狀態最好的選手，在今年5月青島舉行的大陸全國游泳冠軍賽暨東京奧運會選拔賽上，她在女子100米蝶泳比賽中兩次游進56秒以內，與世界紀錄相差無幾；在200米蝶泳比賽中，她以2分05秒44游出近3年來該項目的世界最好成績。

所謂「A標」即Olympic Qualifying Time，選手只要在國際游泳總會（FINA）認可的賽事中游出「A標」甚至更快的時間，就能直接獲得奧運入場券。由於每個國家或地區只能派兩名泳手出戰同一項賽事，即使泳手達成「A標」，依然有可能不能出戰。

傅園慧 里約奧運

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