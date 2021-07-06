歐國盃／大將因傷無法出賽 義大利晉級路蒙陰影

義大利將在歐洲國家盃足球賽4強賽對上西班牙，但左後衛史皮納佐拉因阿基里斯腱斷裂接受手術，不克再戰，義大利晉級之路蒙上陰影，而補上他位置的球員將成為備受矚目的焦點。

歐國盃（Euro 2020）4強賽將於6日（台灣時間7日凌晨3時）在倫敦溫布利球場（Wembley）由義大利、西班牙之戰揭開序幕。

歐國盃極少出現因邊後衛傷情而影響4強賽準備工作的情況，但在史皮納佐拉（Leonardo Spinazzola）受傷高掛免戰牌後，義大利就面臨這樣的窘境。

義大利在8強戰擊敗世界排名第1的比利時，成功晉級4強，也將國際賽的不敗紀錄延續到第32場，但史皮納佐拉在比賽下半場受傷，被擔架抬出球場時，眼角泛著淚光。

史皮納佐拉是義大利甲級足球聯賽（Serie A）羅馬足球俱樂部（AS Roma）球員，球隊在聲明中表示，史皮納佐拉已接受手術，修復撕裂的左腳阿基里斯腱。

羅馬新任總教練莫里尼奧（Jose Mourinho）說，史皮納佐拉將有「幾個月的時間」無法上場。

義大利這次在歐國盃踢進4強，有數名球員表現出色，中後衛波努奇（Leonardo Bonucci）和奇里尼（Giorgio Chiellini）為球隊奠下堅實基礎；若日尼奧（Jorginho）在中場有沈穩表現；巴雷拉（NicoloBarella）也展現了天賦；前鋒因西涅（LorenzoInsigne）和因莫比萊（Ciro Immobile）則是攻破對手球門最大的力量。

但義大利陣中表現最好的可說是史皮納佐拉，他在這次歐國盃兩度獲選單場最佳球員。

史皮納佐拉受傷後，一般認為愛默生（Emerson）會是頂替人選，最近幾個月，他在義大利的3場世界盃資格賽中先發了兩場。

在球隊中，左後衛通常是相對較不受矚目的位置，但義大利許多進攻威脅來自左路，因西涅和史皮納佐拉的配合也相當出色，現在所有人的目光都集中在愛默生身上，要看他是否能把握機會大放異彩。