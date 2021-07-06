58 歲登帕奧殿堂！新北身障桌球選手盧碧春獲東京帕奧門票

42 歲初握桌球拍上場比賽的盧碧春，這 16 年來多次入選國家代表隊，今年希望在帕奧上也能盡力爭取最好成績。

帕拉林匹克運動會在簡稱「帕奧」（身障奧運），接續在奧運後於 8月 24日東京登場，這是身障者挑戰運動的最高殿堂，4年一度的國際盛大賽事。新北市身障桌球選手盧碧春，目前世界排名 11 名，6 月初遠征斯洛維尼亞參加帕奧桌球資格賽，以 58 歲高齡再度挑戰，雖然取得第三的好成績，當下未能如願獲得冠軍取得帕奧資格，近日國際桌球總會公布參賽名單，台灣選手 盧碧春 跟 林姿妤 獲得外卡機會取得賽事門票，意志堅定面對挑戰的她，非常期待代表台灣征戰東京帕奧！

新北市身障桌球選手 盧碧春 將以 58 歲高齡，代表台灣征戰東京帕奧！

42 歲初握桌球拍上場比賽的盧碧春，沒想到會一路打到國際賽，這 16 年來多次入選國家代表隊，在亞洲帕運有多次奪牌經驗，今年希望在帕奧上也能盡力爭取最好成績。自幼罹患小兒麻痺不良於行，原以為人生與運動一點都沒有連結，受到先生與孩子的鼓舞下，嘗試了一次桌球運動，從此打開自己的桌球之路，抱對熱情不斷苦練，現在盧碧春不但是世界排名前段班的好手，更成為丈夫與孩子們口中的驕傲，也是身障運動的台灣之光。

盧碧春分享這次遠征斯洛維尼亞參加資格賽的經驗，自從疫情在全球散布這一年多來，相關的巡迴賽、錦標賽都一再取消，她表示很珍惜可以出國比賽的機會，非常辛苦且難忘的經驗，除了出國前的防疫工作外，長程班機加上相關防護設備都不能夠鬆懈，往返分外艱辛。現在人人居家避疫的期間，各運動場館配合防疫政策暫停開放，選手依然必須保持最佳的狀態，為求在各項賽事中，依舊有亮眼的好表現，盧碧春在這段期間維持自主練，平時在家就跟先生練打，體能訓練的部分則透過線上課程加強。

盧碧春分享這次遠征斯洛維尼亞參加資格賽的經驗，她表示很珍惜可以出國比賽的機會，雖然疫情期間非常辛苦卻很難忘！

運動選手的黃金表現是跟年齡有很大的關係，盧碧春卻不因此受限，期許自己不斷的提升技術和體能，持續的有好表現，在即將到來的賽事，都能有好表現，明年的全國身心障礙運動會也會朝 6 連霸的新高峰全力衝刺，為自己、也為團隊爭取最高榮耀！

責任編輯：Joanna

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