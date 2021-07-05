歐國盃／義西英丹捉對廝殺 4強賽看點整理

因疫情順延一年至今夏的2020歐國盃足球賽（Euro 2020），經3週激戰後4強出爐，義大利、西班牙、丹麥、英格蘭將於台北時間7日、8日凌晨3時捉對廝殺，爭取決賽門票。

● 義大利vs西班牙：冤家路窄

根據歐洲足球總會（UEFA）資料，義大利與西班牙將連4次於歐國盃狹路相逢。2008歐國盃，兩軍8強賽正規與延長賽踢完0比0，最後西班牙靠PK大戰4比2勝出；2012歐國盃，兩軍先是小組賽1比1踢和，後於決賽再次碰面，西班牙4比0痛宰義大利。2016歐國盃，義大利在16強賽2比0淘汰西班牙扳回一城。

2018年世界盃資格賽兩軍也交手兩回，義大利在家1比1與西班牙踢和，但作客西班牙時0比3慘敗；兩軍這次打完歐國盃4強賽，今年10月還要在歐國聯（UEFA Nations League）再次對陣。西班牙隊史3座歐國盃冠軍，與德國並列最多，義大利在歐國盃只封王過一次。

中東權威媒體「國家報」（The National）運動新聞分析，義大利剛在8強賽淘汰掉黃金世代的比利時，締造隊史連32場不敗，兵威正盛，看好義大利能勝出。

老將奇里尼（Giorgio Chiellini）歸陣讓本已堅實的義大利後防更加鞏固，門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）本屆好幾次精彩撲救，說明何以他是當今職業足壇炙手可熱的自由球員。

對比利時之戰踢進漂亮第2分的因西涅（Lorenzo Insigne）、16強賽率先攻破奧地利大門的23歲新星奇薩（Federico Chiesa），搭配前鋒球星因莫比萊（Ciro Immobile），將是義大利的攻堅銳刃。

西班牙8強賽遭瑞士逼入PK大戰，若非瑞士在PK戰離譜連3球不進，PK時也放槍兩次的鬥牛士可能已打包回家。此外，連同16強賽辛苦戰勝克羅埃西亞，西班牙已是連兩場與對手踢滿120分鐘，體力會否影響值得觀察。

● 丹麥vs英格蘭：小兵鬥雄獅

英格蘭與丹麥過去在歐國盃僅對陣一次，1992年兩軍於小組賽0比0握手言和；2002年世足賽，英格蘭於16強賽3比0淘汰丹麥。兩軍最近一次對壘是在歐國聯賽事，去年9月丹麥在主場0比0與對方踢和，10月作客時靠艾利克森（Christian Eriksen）罰進12碼1比0戰勝英格蘭。

23歲小將多貝里（Kasper Dolberg）8強賽踢進第2分，幫球隊戰勝捷克，成為丹麥新英雄。他在2020-21法甲賽季為尼斯（Nice）攻入6球，本屆歐國盃目前出賽3場進3球。

隊長季艾爾（Simon Kjaer）的領導力與後防功夫則是丹麥另一屏障，但他所帶領的後防線需要再提升一個檔次，才能面對來勢洶洶的英格蘭。

英格蘭雖是國際賽常客，但重大賽事只拿過1966年世足冠軍，歐國盃則一次冠軍都沒拿過。

本屆賽會已攻進3球、另在8強賽助攻給凱恩（Harry Kane）先馳得點的史特林（Raheem Sterling）仍是英軍看板人物；先前表現不振的凱恩，16強對德國時攻入底定勝負的第2分，8強賽對烏克蘭更梅開二度，身手正在加溫。

英軍邊路有孟特（Mason Mount）強化，翼鋒桑丘（Jadon Sancho）表現穩定，門將皮克福德（Jordan Pickford）這次把關滴水不漏。「國家報」認為，有三獅軍團之稱的英格蘭，目前實力已足以讓所有球隊斷魂。