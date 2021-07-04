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歐國盃／為隊友而戰 丹麥童話之旅闖4強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
丹麥闖進4強。 法新社
丹麥闖進4強。 法新社

丹麥隊在今年歐國盃的童話之旅仍是進行式，8強賽以2：1淘汰捷克隊後，丹麥教頭尤爾曼德（Kasper Hjulmand）說，全隊繼續前進的動力之一，就是小組賽就發生心臟病發意外的艾利克森（Christian Eriksen）。

艾利克森在出戰芬蘭的比賽，上半場進行到43分鐘突然倒地，醫護人員當下馬上進場，在超過萬名球迷注視下進行CPR，之後比賽恢復舉辦，無心戀棧的丹麥輸了比賽，但藉由最後一場小組賽大勝俄羅斯，仍取得進入16強的資格。

今天擊敗捷克闖進4強後，尤爾曼德說，全隊都沒特別提及艾利克森，但他知道大家都把這位隊友放在心上。

「我每天都會想到艾利克森，他應該也要在這裡。」尤爾曼德提到，大家都很開心艾利克森存活下來，大家帶著他的力量繼續闖關，同樣感覺也會帶到舉行4強和決賽的倫敦溫布利球場，丹麥教頭感性說：「我無時無刻都想起他。」

尤爾曼德提到，大家都明白，晉級旅程中就在展現足球的價值，這些不需要用言語表達，行動是最好的證明，「看到這支隊伍的表現真是不可思議，不只是彼此之間的愛，還有所有的丹麥人民。」

「我們都很高興和自豪，我們或許能提醒自己為何熱愛足球，以及足球能為世界帶來些什麼。」尤爾曼德說。

丹麥4強賽將和英格蘭對決，義大利和西班牙在另場4強賽爭取決賽門票。

羅斯 歐國盃

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