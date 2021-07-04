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美洲盃／梅西頂新造型出賽 阿根廷擊敗厄瓜多晉4強

中央社 / 布宜諾斯艾利斯4日專電
阿根廷隊梅西在美洲盃頂著新造型出賽。 路透
阿根廷隊梅西在美洲盃頂著新造型出賽。 路透

美洲盃8 強賽阿根廷對厄瓜多賽事3日登場，阿根廷隊長梅西（Messi Lionel）頭頂新髮型出戰厄瓜多，終場以3比0獲勝，晉級4強，阿根廷將於6日對戰哥倫比亞。

這場於巴西奧林匹克體育場進行的比賽開踢40分鐘，梅西犀利傳球給隊友保羅（Rodrigo de Paul）射門得分，突破僵局。梅西接著又助攻馬丁尼茲（LautaroMartinez）在第84分鐘近距離射門，之後他操刀自由球踢進一球，為阿根廷以3比0擊敗厄瓜多。

隊友龔薩雷茲（Nico González）賽後受訪說：「梅西隊長每日都帶給大家驚喜，他越來越強大，也把這個氣氛傳給大家，讓大家開心又有自信，大家要持續這樣的方式，也享受比賽。」

目前晉級美洲盃4強國家隊分別為秘魯、巴西、哥倫比亞和阿根廷，巴西與秘魯4強賽將於巴西里約體育場當地時間5日晚間開踢。

梅西 美洲盃 馬丁尼茲

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