網球／謝淑薇連過2關 闖進溫網女雙16強

台灣網球一姐謝淑薇與比利時女將梅丹斯今天凌晨在溫網女雙次輪錯過次盤先搶勝機會，決勝盤直接賞對手貝果，以6比1、5比7、6比0擊敗格魯比奇與土居美咲這組歐日聯軍挺進16強。

溫布頓網球錦標賽在英國倫敦舉行，這也是謝淑薇與比利時女將梅丹斯組成「台比聯軍」後，合作的第二場大滿貫賽事，前一次在法國網球公開賽曾闖進16強。

謝淑薇與比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）首輪以直落二過關後，次輪遭遇到瑞士的格魯比奇（Viktorija Golubic）日本的土居美咲（Misaki Doi）所組成的「歐日聯軍」，其中土居美咲本季曾與謝淑薇搭檔征戰女雙賽事。

兩組人馬歷經剛開賽互保後，「台比聯軍」把握機會，盤中起兩度成功攻破對手發球局，以6比1搶下首盤。

「台比聯軍」次盤最多以4比2領先，但在第8局遭破發，加上盤末發球局也未能保住，以5比7讓出。

「台比聯軍」決勝盤重振旗鼓，一口氣連拿6局，以6比0勝出，收下16強門票，下一戰將與美國組合穆罕默德（Asia Muhammad）與皮古拉（Jessica Pegula），爭奪8強席次，過去謝淑薇曾在2013、2019年溫網封后，這次繼續朝生涯溫網第3座女雙冠軍前進。

台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴接下來也將在女雙16強賽上陣，力拚8強門票。