歐國盃／誤判影響戰局 捷克教頭不怪裁判：我們足以自豪

捷克今天在2020歐洲國家盃8強不敵丹麥黯然出局，儘管開賽不久讓丹麥破網的一顆角球引發爭議，但教頭舒哈菲說，捷克能走到這麼遠，已經足以抬頭挺胸了。

捷克原本希望能在2004年後首度闖進歐國盃4強，但丹麥上半場就踢進2球，儘管希克（Patrick Schick）下半場為捷克追回1球，最終也無力回天，最後丹麥就以2比1勝出。

舒哈菲（Jaroslav Silhavy）賽後告訴記者：「我們非常失望，有人流下了眼淚…這並不容易，但我覺得我們可以說，我們能抬起頭挺起胸，我對子弟兵們感到非常、非常自豪，看比賽的球迷應該也會欣賞我們今天的精采表現。我們奮戰直到最後，我們希望追平，但是沒做到，你可以看到他們多精疲力盡。」

「感謝球員…他們的表現很棒，大家都傾盡全力，眾志成城，那也是我們能走這麼遠的原因。我們現在非常難過，睡一覺之後才能對許多事做出評斷。」

這場比賽才開踢5分鐘，就由丹麥中場戴蘭尼（Thomas Delaney）接獲角球後頭錘頂入率先破網，但重播顯示，這顆角球根本不應該存在，因為把球碰出線的是丹麥球員。

舒哈菲不願把輸球怪到裁判頭上，但他說，如果裁判那次判決正確，比賽可能就會變得不一樣，「那是裁判的錯，但我們無法改變，我不是說那是攸關勝敗的時刻，但那確實影響了球賽」。

「丹麥在國際足球總會（FIFA）排名第10，我們是40，所以當然有一定難度。」

但舒哈菲表示，這場賽事對捷克而言是「一大成功」，可以從中學習經驗，供下次參考。