歐國盃／隊長凱恩獨進兩球 英格蘭大勝烏克蘭闖4強

在隊長凱恩終於回神，單場獨進兩球的情況下，英格蘭今天以4比0大勝烏克蘭，25年來首度踢進歐國盃4強。

這是目前由邵斯蓋特（Gareth Southgate）掌兵符的英格蘭，第2次在大比賽的淘汰賽階段攻進4球；第1次是在1966年世界盃足球賽冠軍賽，當時英格蘭以4比2擊敗西德奪冠。英格蘭在這次歐洲國家盃，已經連續7場比賽沒有被對手進球。

凱恩（Harry Kane）說：「我們贏球的呼聲很高，為此承受很大的壓力。我們今晚表現不錯，4個進球，且沒讓對手攻破球門，完美的一晚。」

這場於奧林匹克體育場（Stadio Olimpico）進行的比賽開踢僅4分鐘，英格蘭隊長凱恩就接獲史特林（Raheem Sterling）犀利的傳球，近距離起腳射門破網，成為英格蘭自2004年以來，在歐國盃最快攻破對手球門的一次。

下半場開踢不到1分鐘，馬奎爾（Harry Maguire）就以頭鎚破網，隨著烏克蘭防守遭瓦解，凱恩很快再攻進英格蘭此役的第3球。

替補上場的韓德森（Jordan Henderson）以他的第一個國際賽進球，讓英格蘭確定得以輕鬆晉級4強。英格蘭在2018年世界盃也曾闖進4強，可惜當時以1比2不敵克羅埃西亞。

馬奎爾說：「在重要的大賽連兩次踢進4強，這感覺很棒。我不想成為掃興的人，我們不會就此停住。接下來還有另一場重要比賽，這次我們想走得更遠。」

英格蘭7日將在倫敦對上丹麥，爭取冠軍賽門票。丹麥稍早於亞塞拜然巴庫（Baku），以2比1擊敗捷克。