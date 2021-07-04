歐國盃／英格蘭4比0痛宰烏克蘭 順利挺進歐國盃4強

英格蘭隊今天在羅馬開踢的2020歐洲國家盃（Euro 2020）8強淘汰賽，以4比0痛宰烏克蘭隊，順利挺進4強賽，下一役將迎戰稍早前在另一場8強賽以2比1擊敗捷克的丹麥隊。

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）於開賽僅4分鐘，就替英格蘭攻進一球，其後司職中後衛的馬奎爾（Harry Maguire）於下半場開戰不到一分鐘（第46分鐘）頭錘建功，凱恩接著於4分鐘後（第50分鐘）再下一城，實際上提早為這場比賽分出勝負。

替補上場的韓德森（Jordan Henderson）於第63分鐘又攻進一球，英格蘭終場以4比0痛宰實力懸殊的烏克蘭，順利挺進歐洲國家盃（European Championship）4強賽，將於7日在溫布利球場（Wembley Stadium）迎戰丹麥，爭取決賽門票。