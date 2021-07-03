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全運會在即卻無從訓練 南投體育會盼為選手爭取疫苗
110年全運會將於10月中在新北市登場，不過受到國內疫情三級警戒影響，不少選手的訓練與備戰計劃都因此受到影響，南投縣體育會近日也希望號召各縣市體育會函文至教育部體育署，希望為將參賽的選手、教練、裁判和各縣市本部人員爭取在全運會前施打疫苗。
兩年一度的全運會今年將在新北市登場，在全球不少體育賽事都因為疫情無法辦理，或是因安全疑慮無法前往參賽的情況下，國內不少體育好手都將備戰目標設定在10月的全運會，希望能為所屬縣市爭光。
不過在新冠肺炎疫情升溫導致國內從5月就升至三級警戒影響，選手的訓練與備戰計劃都受到影響，甚至是無從訓練，這也讓南投縣體育會總幹事洪銘惠在近日希望號召各縣市體育會、單項運動協會能聯合函文給體育署，盼為教練、選手、大會聘任裁判及各縣市相關賽事人員爭取造冊施打疫苗，以做好安全防護。
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