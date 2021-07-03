快訊

高雄鹽埕區建物突倒塌！2人受困 1女疑自2樓摔至1樓

虎林街13戶共30人確診、144人隔離 北市明啟動「虎林專案」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全運會在即卻無從訓練 南投體育會盼為選手爭取疫苗

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
全運會今年在新北市進行，圖為前年桃園市全運會閉幕典禮，新北市歡迎國內好手兩年後到新北市相聚。本報資料照片
全運會今年在新北市進行，圖為前年桃園市全運會閉幕典禮，新北市歡迎國內好手兩年後到新北市相聚。本報資料照片

110年全運會將於10月中在新北市登場，不過受到國內疫情三級警戒影響，不少選手的訓練與備戰計劃都因此受到影響，南投縣體育會近日也希望號召各縣市體育會函文至教育部體育署，希望為將參賽的選手、教練、裁判和各縣市本部人員爭取在全運會前施打疫苗。

兩年一度的全運會今年將在新北市登場，在全球不少體育賽事都因為疫情無法辦理，或是因安全疑慮無法前往參賽的情況下，國內不少體育好手都將備戰目標設定在10月的全運會，希望能為所屬縣市爭光。

不過在新冠肺炎疫情升溫導致國內從5月就升至三級警戒影響，選手的訓練與備戰計劃都受到影響，甚至是無從訓練，這也讓南投縣體育會總幹事洪銘惠在近日希望號召各縣市體育會、單項運動協會能聯合函文給體育署，盼為教練、選手、大會聘任裁判及各縣市相關賽事人員爭取造冊施打疫苗，以做好安全防護。

全運會

相關新聞

PGA／首位美國名人賽亞洲冠軍 松山英樹檢測陽性退賽

4月剛在PGA美國名人賽拿下生涯首座四大賽冠軍的日本高球名將松山英樹，在本周參加火箭信貸菁英賽打完首輪賽事後，因為新冠肺...

全運會在即卻無從訓練 南投體育會盼為選手爭取疫苗

110年全運會將於10月中在新北市登場，不過受到國內疫情三級警戒影響，不少選手的訓練與備戰計劃都因此受到影響，南投縣體育...

高球／潘政琮青少年錦標賽閉幕 陳季群奪男子組第5名

在美國德州舉行的2021年潘政琮青少年錦標賽今天落幕，中華高協國家隊員陳季群以三輪214（－2桿），獲男子組第5名，為我...

歐國盃／義大利淘汰比利時晉四強 教頭：我認為此勝當之無愧

義大利今天在前鋒球員因西涅（Lorenzo Insigne）漂亮攻進1球下，終場2以1擊敗比利時，挺進2020歐洲國家盃...

歐國盃／義大利踢走世界第一比利時 將與西班牙爭決賽門票

2020年歐洲國家盃（Euro 2020）足球賽展開8強激戰，義大利今天以2:1踢走比利時闖進4強之列

歐國盃／西班牙PK大戰力克瑞士晉4強 挑戰賽史四度奪冠

2020歐洲國家盃8強淘汰賽首戰今天由瑞士出戰「無敵艦隊」西班牙，雙方經延長賽仍以1比1平手，上演PK大戰始決定勝負，西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。