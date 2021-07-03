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高球／潘政琮青少年錦標賽閉幕 陳季群奪男子組第5名
在美國德州舉行的2021年潘政琮青少年錦標賽今天落幕，中華高協國家隊員陳季群以三輪214（－2桿），獲男子組第5名，為我國10位參賽者中唯一獲頒獎盃選手。
德州金伍德海島球場決勝輪的旗位難度更高，多在果嶺斜坡處，陳季群在第3輪全場只抓1小鳥、2柏忌，以73（＋1）桿繳卡，成績不如前兩輪，名次未能攀升，他說：「如果手上有碼數本也許情況會好轉，可惜賣完了，少了重要的工具，對果嶺坡度、走向就更不易掌握，但這不是沒打好的藉口，只是多了一分經驗教訓。」
第三輪成績最好的我國選手為陳亮宇的70（－2）桿，小鳥和柏忌各三，另抓1老鷹，最終排名男子組第18名，北市景文高中沈上恩三輪223桿，並列第13名，為男子組我國排名次佳選手。
包括美國亞利桑納州立大學、華盛頓大學等學校高爾夫教練均到比賽現場觀戰，上周剛取得2021年美國青少年業餘錦標賽資格的陳宣佾表示，比賽中成為被觀察的目標，雖是壓力，也是訓練，他在決勝輪以77（＋5）桿繳卡，總和226桿，與吳易軒、賴昱禓並列第22名。
北市和平高中陳俋儒三輪總和229桿，排名女子組第6名，是表現最好的我國女子選手，竹北高中宋佳恩241桿，名列第18名。比賽主辦人我國旅美高球名將潘政琮因熱心推廣青少年高球比賽，亦獲美國青少年高球協會（AJGA）頒發感謝狀。
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