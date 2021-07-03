快訊

交保後現身 喬友防疫旅館負責人：我不是神仙、也是被害人

MLB／大谷雙響揮別0.2局爆陰影 明星賽前30轟亞洲第一人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PGA／首位美國名人賽亞洲冠軍 松山英樹檢測陽性退賽

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
日本高球名將松山英樹，在本周參加火箭信貸菁英賽打完首輪賽事後，因為新冠肺炎檢測呈現陽性反應被迫退賽。 路透社
日本高球名將松山英樹，在本周參加火箭信貸菁英賽打完首輪賽事後，因為新冠肺炎檢測呈現陽性反應被迫退賽。 路透社

4月剛在PGA美國名人賽拿下生涯首座四大賽冠軍的日本高球名將松山英樹，在本周參加火箭信貸菁英賽打完首輪賽事後，因為新冠肺炎檢測呈現陽性反應被迫退賽。

29歲的松山英樹今年4月在美國名人賽拿下冠軍，成為日本史上第一位，也是首位亞洲出生的該賽事冠軍，在日前他也取得東京奧運參賽門票，不過在本周參加火箭信貸菁英賽，並在首輪打完繳出70（－2）桿成績後，他卻因為新冠肺炎疫情檢測呈現陽性而退賽。

松山英樹在聲明中說：「收到這樣的消息很令人失望，我不得不退出火箭信貸菁英賽，我將會採取一切的必要措施，來確保所有人的健康和安全，也謝謝大家的關心，我期待盡快康復並重返球場。」 

而松山英樹這次確診也是繼1個月前的西班牙高球名將拉姆（Jon Rahm）後，再一次有PGA名將傳出檢測陽性消息，不過兩周後拉姆就在美國名人賽拿下冠軍，成為首位奪得該賽事冠軍的西班牙選手；如果依照拉姆的復出時間表，松山英樹仍有機會趕上15日至18日在英國舉行的另外一場四大賽英國公開賽。

美國名人賽

延伸閱讀

高球／日本好手松山英樹與星野路也 獲東奧參賽權

PGA／美國公開賽封王 西班牙好手拉姆首奪大滿貫

號稱組成全球最大家庭！印度男終年76歲 遺下38妻89子女36孫

PGA／領先6桿卻染疫 西班牙名將落淚退賽

相關新聞

PGA／首位美國名人賽亞洲冠軍 松山英樹檢測陽性退賽

4月剛在PGA美國名人賽拿下生涯首座四大賽冠軍的日本高球名將松山英樹，在本周參加火箭信貸菁英賽打完首輪賽事後，因為新冠肺...

歐國盃／義大利淘汰比利時晉四強 教頭：我認為此勝當之無愧

義大利今天在前鋒球員因西涅（Lorenzo Insigne）漂亮攻進1球下，終場2以1擊敗比利時，挺進2020歐洲國家盃...

舉重／陳柏任、高展宏遞補東奧 我國舉重共獲7席

我國在東京奧運舉重日前已奪下5席參賽席次後，今天再傳來獲得門票的好消息，包括男子61公斤級的高展宏、男子96公斤級的陳柏...

歐國盃／義大利踢走世界第一比利時 將與西班牙爭決賽門票

2020年歐洲國家盃（Euro 2020）足球賽展開8強激戰，義大利今天以2:1踢走比利時闖進4強之列

歐國盃／西班牙PK大戰力克瑞士晉4強 挑戰賽史四度奪冠

2020歐洲國家盃8強淘汰賽首戰今天由瑞士出戰「無敵艦隊」西班牙，雙方經延長賽仍以1比1平手，上演PK大戰始決定勝負，西...

歐國盃／比利時戰義大利 布魯塞爾加強警力防群聚

2020年歐洲國家盃（Euro 2020）足球賽今天將展開8強激戰，足球強國比利時及義大利對決受矚。因疫情考量，布魯塞爾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。