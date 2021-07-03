PGA／首位美國名人賽亞洲冠軍 松山英樹檢測陽性退賽

4月剛在PGA美國名人賽拿下生涯首座四大賽冠軍的日本高球名將松山英樹，在本周參加火箭信貸菁英賽打完首輪賽事後，因為新冠肺炎檢測呈現陽性反應被迫退賽。

29歲的松山英樹今年4月在美國名人賽拿下冠軍，成為日本史上第一位，也是首位亞洲出生的該賽事冠軍，在日前他也取得東京奧運參賽門票，不過在本周參加火箭信貸菁英賽，並在首輪打完繳出70（－2）桿成績後，他卻因為新冠肺炎疫情檢測呈現陽性而退賽。

松山英樹在聲明中說：「收到這樣的消息很令人失望，我不得不退出火箭信貸菁英賽，我將會採取一切的必要措施，來確保所有人的健康和安全，也謝謝大家的關心，我期待盡快康復並重返球場。」

而松山英樹這次確診也是繼1個月前的西班牙高球名將拉姆（Jon Rahm）後，再一次有PGA名將傳出檢測陽性消息，不過兩周後拉姆就在美國名人賽拿下冠軍，成為首位奪得該賽事冠軍的西班牙選手；如果依照拉姆的復出時間表，松山英樹仍有機會趕上15日至18日在英國舉行的另外一場四大賽英國公開賽。