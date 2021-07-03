歐國盃／義大利淘汰比利時晉四強 教頭：我認為此勝當之無愧

義大利今天在前鋒球員因西涅（Lorenzo Insigne）漂亮攻進1球下，終場2以1擊敗比利時，挺進2020歐洲國家盃（Euro 2020）足球賽4強，將與西班牙爭搶決賽門票。

義大利和比利時在慕尼黑舉行歐國盃8強賽，巴雷拉（Nicolo Barella）第31分鐘進球，為義大利先馳得點。因西涅之後在第44分鐘起腳射門，助義大利以2比0領先。

比利時在中場休息前不久獲得進球機會，當時義大利的迪羅倫索（Giovanni Di Lorenzo）在禁區以手肘推倒多庫（Jeremy Doku），裁判吹12碼罰球。盧卡庫（Romelu Lukaku）操刀射門，幫比利時破蛋。

不過比利時下半場未能衝破義大利嚴密的防守，無緣晉級4強。

法新社報導，義大利教頭曼西尼（Roberto Mancini）說：「我們進兩球，原本可進更多球。」

「我認為此勝當之無愧。接下來將對上西班牙，總是越往前越難踢。」

不過，義大利闖進歐國盃4強的喜悅打了折扣，因為左後衛史皮納佐拉（Leonardo Spinazzola）在下半場受傷，被擔架抬下場時泛淚，接下來料將無法出戰。

義大利媒體報導，史皮納佐拉疑似跟腱撕裂傷，恐將缺陣數個月。

義大利6日將在倫敦溫布利球場（Wembley）迎戰西班牙。