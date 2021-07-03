快訊

北市市場專案再增5確診 北農、環南市場共累計達205例

他自封「平鎮地下市長」桃園30里長集體貪汙判重刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐國盃／義大利淘汰比利時晉四強 教頭：我認為此勝當之無愧

中央社 / 慕尼黑2日綜合外電報導
義大利淘汰比利時挺進2020歐洲國家盃4強，將與西班牙爭搶決賽門票。 路透社
義大利淘汰比利時挺進2020歐洲國家盃4強，將與西班牙爭搶決賽門票。 路透社

義大利今天在前鋒球員因西涅（Lorenzo Insigne）漂亮攻進1球下，終場2以1擊敗比利時，挺進2020歐洲國家盃（Euro 2020）足球賽4強，將與西班牙爭搶決賽門票。

義大利和比利時在慕尼黑舉行歐國盃8強賽，巴雷拉（Nicolo Barella）第31分鐘進球，為義大利先馳得點。因西涅之後在第44分鐘起腳射門，助義大利以2比0領先。

比利時在中場休息前不久獲得進球機會，當時義大利的迪羅倫索（Giovanni Di Lorenzo）在禁區以手肘推倒多庫（Jeremy Doku），裁判吹12碼罰球。盧卡庫（Romelu Lukaku）操刀射門，幫比利時破蛋。

不過比利時下半場未能衝破義大利嚴密的防守，無緣晉級4強。

法新社報導，義大利教頭曼西尼（Roberto Mancini）說：「我們進兩球，原本可進更多球。」

「我認為此勝當之無愧。接下來將對上西班牙，總是越往前越難踢。」

不過，義大利闖進歐國盃4強的喜悅打了折扣，因為左後衛史皮納佐拉（Leonardo Spinazzola）在下半場受傷，被擔架抬下場時泛淚，接下來料將無法出戰。

義大利媒體報導，史皮納佐拉疑似跟腱撕裂傷，恐將缺陣數個月。

義大利6日將在倫敦溫布利球場（Wembley）迎戰西班牙。

比利 歐國盃 歐洲國家盃

延伸閱讀

歐國盃／義大利踢走比利時 將與西班牙爭決賽門票

歐國盃／西班牙PK大戰力克瑞士晉4強 挑戰賽史四度奪冠

歐國盃／比利時戰義大利 布魯塞爾加強警力防群聚

歐國盃／8強賽瑞士盼續扮黑馬 英格蘭拚隊史首冠

相關新聞

歐國盃／義大利淘汰比利時晉四強 教頭：我認為此勝當之無愧

義大利今天在前鋒球員因西涅（Lorenzo Insigne）漂亮攻進1球下，終場2以1擊敗比利時，挺進2020歐洲國家盃...

歐國盃／西班牙PK大戰力克瑞士晉4強 挑戰賽史四度奪冠

2020歐洲國家盃8強淘汰賽首戰今天由瑞士出戰「無敵艦隊」西班牙，雙方經延長賽仍以1比1平手，上演PK大戰始決定勝負，西...

歐國盃／義大利踢走世界第一比利時 將與西班牙爭決賽門票

2020年歐洲國家盃（Euro 2020）足球賽展開8強激戰，義大利今天以2:1踢走比利時闖進4強之列

歐國盃／比利時戰義大利 布魯塞爾加強警力防群聚

2020年歐洲國家盃（Euro 2020）足球賽今天將展開8強激戰，足球強國比利時及義大利對決受矚。因疫情考量，布魯塞爾...

歐國盃／取笑德國哭哭女孩 有人募資訴求「英格蘭並不可怕」

2020歐洲國家盃16強淘汰賽，英格蘭日前以2比0力克強敵德國，令現場德國球迷心碎，攝影機更帶到一位身穿德國隊制服的小女孩，哭喪著臉與父親相擁，然而這張圖被放在網上大做文章，有社會正義人士發起募款，要

歐國盃／8強賽瑞士盼續扮黑馬 英格蘭拚隊史首冠

因疫情順延至今夏的2020歐國盃足球賽（Euro 2020），8強賽2日起登場。前役爆冷淘汰法國的瑞士，盼對西班牙時再創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。