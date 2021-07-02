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歐國盃／比利時戰義大利 布魯塞爾加強警力防群聚

中央社 / 布魯塞爾2日專電
歐國盃義大利賽前訓練。 法新社
歐國盃義大利賽前訓練。 法新社

2020年歐洲國家盃（Euro 2020）足球賽今天將展開8強激戰，足球強國比利時及義大利對決受矚。因疫情考量，布魯塞爾今晚將加派警力維持秩序，防止過多群眾聚集。

Euro2020足球賽因疫情延後一年舉行，目前在國際足球總會（FIFA）成績排名第一的比利時今晚將在德國慕尼黑球場對戰排名第7的義大利。由於比利時主將紛紛成為傷兵，考驗教練調度；反觀對手義大利球員陣容完整，加上賽事連勝氣勢如虹，使得這場比賽更加緊張。

目前隨球迷入場觀賽，歐洲各地已出現數百起球迷觀賽後染疫的病例，不僅丹麥首都哥本哈根驗出感染Delta變異株的患者，還有蘇格蘭與芬蘭球迷從倫敦與聖彼得堡看完球賽返國後也確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）也警告，希望歐國盃不會成為「超級傳播者」的活動，但也無法排除這個可能性。

布魯塞爾-首都大區若干市政府為防止疫情復燃，取消戶外轉播足球賽，但今天與義大利激戰再加上適逢週五，各界預期許多人會前往酒吧或咖啡廳觀賽。若干市政府已警告將加派警力巡邏，避免大批球迷群聚。

除了防疫之外，警方也將維持交通秩序，根據統計2018年世界盃賽事期間，比利時球隊完賽後的一個小時內，交通意外明顯增加。

歐國盃8強隊伍除比利時及義大利外，還包括瑞士、西班牙、英格蘭、烏克蘭、捷克、丹麥。

比利 歐國盃

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